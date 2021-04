Krzysztof Legutko dyrektorem inwestycyjnym DL Invest Group

Rozbudowa zespołu i zatrudnienie dr Krzysztofa Legutko związane jest z biznesowymi planami DL Invest Group, które zakładają co najmniej podwojenie wartości posiadanego przez firmę portfela nieruchomości na przestrzeni kolejnych trzech lat. DL Invest Group działa i prężnie się rozwija w trzech sektorach rynku nieruchomości komercyjnych: magazynowym, biurowym i handlowym.

Krzysztof Legutko jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, gdzie uzyskał tytuł magistra oraz Uniwersytet Jagielloński, gdzie uzyskał tytuł doktora. Stypendysta i uczestnik wielu staży naukowych m.in. w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii oraz w Meksyku. Doświadczony menedżer z ponad dwudziestoletnią praktyką zawodową w sektorze bankowym. Pracował jako ekspert oraz dyrektor w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych oraz nieruchomości komercyjnych dla takich banków jak: BPH, BZ WBK, Raiffeisen, Alior oraz Millennium. Nieruchomości komercyjne, które sfinansował obejmują projekty biurowe, handlowe, logistyczne, mieszkaniowe oraz hotele pod marką Hilton i Radisson.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Dołączenie dr Krzysztofa Legutko do DL Invest Group jest skutkiem wejścia firmy na kolejny etap rozwoju. Zrealizowane do tej pory z sukcesem projekty firmy potwierdziły słuszność naszych biznesowych założeń. Umowa JV z DHL Supply Chain dodatkowo potwierdziła nasze wysokie kompetencje w zakresie dostarczania jakościowych powierzchni magazynowych, co potwierdzają również firmy, dla których zrealizowaliśmy magazyny BTS: Hutchinson, GTX Hanex Plastic czy InPost. Pozytywne recenzje, jakie zbieramy od naszych najemców biurowych także pozwalają nam wysoko oceniać nasze możliwości w tym sektorze. Aktualnie rozwijamy dwa biurowe kampusy: DL Tower w Katowicach i DL Prime w Gliwicach, które łącznie na śląski rynek dostarczą 36 000 mkw. nowoczesnych powierzchni biurowych – mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group - Bazując na naszym doświadczeniu oraz możliwościach, które stwarza rynek, a które widzimy także w sektorze nieruchomości handlowych – do obecnego portfela składającego się z 12 parków handlowych zamierzamy dołożyć kolejne nieruchomości tego rodzaju zlokalizowane w małych i średnich, śląskich miastach. Jak pokazała sytuacja: są to aktywa elastyczne, bardzo dobrze dopasowane do wymagań lokalnych społeczności. Z jednej strony umożliwiają one najemcom funkcjonowanie nawet w warunkach ograniczeń wprowadzanych dla większych obiektów na skutek pogarszających się warunków epidemicznych, a z drugiej są one komplementarne względem rosnącego trendu e-commerce nierzadko stanowiąc ważny element w łańcuchu dostaw dla firm prowadzących działalność handlową przez Internet – dodaje Dominik Leszczyński.

1

2