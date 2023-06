Siłą napędową rynku magazynowego są dziś mniejsze transakcje. - Nikt nie chce się pomylić na dużą skalę, dlatego inwestorzy wybierają niewielkie projekty, nawet poniżej 50 mln euro - tłumaczy Sławomir Jędrzejewski, Head of Industrial Investment JLL.

Pierwszy kw. 2023 r. był trzecim najlepszym kwartałem w historii polskiego rynku magazynowego.

Do końca maja 2023 r. w Polsce zainwestowano w projekty magazynowe ok. 435 mln euro, czyli o 35 proc. więcej niż w poprzednim roku.

Niesprzedawalne są dziś portfele i platformy o większej wartości niż 200 mln euro.

Najbardziej aktywny na polskim rynku magazynowym jest kapitał azjatycki, amerykański i czeski.

W latach 2019 - 2021 polski rynek magazynowy przeżywał inwestycyjne Eldorado. Kapitał napływał szerokim strumieniem z każdej części świata. Wolumeny inwestycyjne pobiły rekord w 2021 r., ale już w 2022 r. zanotowano 30-procentowy spadek.

- Zazwyczaj czwarty kwartał jest najbardziej dynamiczny i podkreśla tempo wzrostu rynku inwestycyjnego. W minionym roku niestety był on o 60 proc. słabszy niż w 2021 r. Dane te pokazują, że inwestorzy szybko reagują na zmiany geopolityczne i na rynkach finansowych - wyjaśnia Sławomir Jędrzejewski, Head of Industrial Investment JLL.

Korekta cen na rynku magazynowym

Ekspert dodaje, że widoczne jest już powolne ożywienie aktywności inwestorów. Pierwszy kwartał 2023 r. był trzecim najlepszym kwartałem w historii. Do końca maja w Polsce zainwestowano w projekty magazynowe około 435 mln euro, co jest naprawdę dobrym wynikiem - 35 proc. wyższym niż w poprzednim roku.

- To ożywienie na pewno częściowo jest spowodowane korektą cenową, która widoczna jest na rynku. Obecnie mamy do czynienia z dekompresją stóp kapitalizacji. Ten trend będzie się jeszcze pogłębiał, ale jednocześnie wyhamowywał - przewiduje Sławomir Jędrzejewski.

Magazyny były i są atrakcyjne

Ekspert przypomina, że rynek magazynowy od wielu lat, rozwijając się dynamicznie, był jednym z najbardziej atrakcyjnych sektorów nieruchomości komercyjnych i nadal tak jest.

Listę pięciu największych inwestorów na polskim rynku magazynowym otwiera P3 z dużym udziałem kapitału azjatyckiego. Na drugim miejscu jest amerykański LCM, a za nim czeska Trigea. Czwarte w kolejności uplasowało się amerykańskie Apollo, a zestawienie zamyka niemiecka Palmira Capital Partners. Źródło: JLL, czerwiec 2023 r.

- Prognozy jednak zakładają, że 2023 r. będzie nico gorszy od poprzedniego. Zapewne nawet dwukrotnie gorszy od rekordowego 2021 r. Według optymistycznych szacunków w obecnym roku zainwestowanych zostanie ok. 1,8 mld euro. Sądzę jednak, że raczej skończy się na średniej z ostatnich dziesięciu lat, czyli ok. 1,5 mld euro, ale nadal to będzie bardzo dobry wynik - prognozuje Sławomir Jędrzejewski.

Mniejsze transakcje napędzają rynek magazynowy

Co jest dzisiaj siłą napędową rynku magazynowego? Mniejsze transakcje.

- Wiąże się to z postrzeganiem ryzyka. Nikt nie chce się pomylić na dużą skalę, dlatego inwestorzy wybierają niewielkie projekty. Kiedyś nie było problemu z kupowaniem portfeli czy platform o wartości 200-300 mln euro. Obecnie inwestorzy skupiają się na transakcjach nawet poniżej 50 mln euro - wylicza Sławomir Jędrzejewski.

Kolejnym ważnym elementem sprzyjającym rozwojowi rynku magazynowego jest ESG. Zagadnienia zielone są bardzo wysoko na liście kryteriów inwestycyjnych wśród funduszy, banków i instytucji finansowych. Obiekty spełniające wysokie parametry ekologiczne są bardziej atrakcyjne i płynne.

- Ważna jest też dodatnia dźwignia finansowa. Obecnie koszty pieniądza są dosyć wysokie na rynkach zewnętrznych, ale też koszt kapitału własnego jest wysoki. Transakcje się odbywają gdy oczekiwana cena sprzedającego jest odpowiednio ustawiona. Jeśli dźwignia nie działa, alternatywą jest kupno z udziałem kapitału własnego - wyjaśnia Sławomir Jędrzejewski.

Nadal bardzo aktywny na polskim rynku magazynowym jest azjatycki kapitał. Co ciekawe, wycofuje z innych lokalizacji w Europie, ale w Polsce nadal jest silny, inwestuje i - według naszych statystyk - dominuje - tłumaczy Sławomir Jędrzejewski, Head of Industrial Investment JLL.

Długoletnie umowy najmu wyzwaniem

Wyzwaniem rynku magazynowego są obiekty wynajęte na długi okres czasu, bez możliwości przechwycenia rewersji czynszu, czyli jego wzrostu. Obecnie inwestorzy szukają wartości dodanej w projektach. Jedną z nich jest możliwość uzyskania wyższego czynszu przy renegocjacjach umów najmu.

- Długie kontrakty są więc mniej atrakcyjne dla funduszy, które planują na przykład wyjście z inwestycji w średnim, a nie długim okresie czasu - tłumaczy Sławomir Jędrzejewski.

Problemem są też niestandardowe aktywa, czyli np. budynki specjalistyczne, centra R&B lub bardzo skomplikowane obiekty produkcyjne.

- Nie są płynne, mają kłopoty z funkcjonowaniem na rynku. Niesprzedawalne są też portfele i platformy o większej wartości niż 200 mln euro - wylicza Sławomir Jędrzejewski.

Kto dziś kupuje polskie magazyny?

Nadal bardzo aktywny na polskim rynku magazynowym jest azjatycki kapitał.

- Co ciekawe, wycofuje z innych lokalizacji w Europie, ale w Polsce nadal jest silny, inwestuje i - według naszych statystyk - dominuje. Zaskoczeniem jest druga pozycja kapitału z USA, który bardzo szybko zareagował na nowe warunki geopolityczne - wycofał się, ale szybko też wrócił - opisuje Sławomir Jędrzejewski.

Na trzecim miejscu zestawienia inwestorów zainteresowanych polskimi magazynami są Czesi.

