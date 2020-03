Kwarantanna może mieć pozytywny wpływ na rozwój e-commerce i miejską logistykę

- Na chwilę obecną trudno przewidzieć jakie konsekwencje będzie miała epidemia COVID-19 dla branży logistycznej w Polsce. Wszystko zależy od tego, jak długo potrwa kwarantanna, czy uda się w najbliższym czasie zatrzymać falę zachorowań i w jakim stopniu konsumenci przekonają się do e-commerce w dobie szalejącego wirusa - uważa Jędrzej Dużyński, prezes Ideal Idea Formad. - Paradoksalnie, zalecana przez rząd kwarantanna może pozytywnie wpłynąć na rozwój e-commerce w Polsce. Celem zminimalizowania ryzyka zakażenia, konsumenci dużą część zakupów zaczną robić w internecie, a to może przyspieszyć rozwój koncepcji same-day-delivery w miastach i zwiększyć zapotrzebowanie na miejską logistykę.

Jak podkreśla, najnowsza warszawska inwestycja Ideal Idea City Park wpisuje się w jeden z ostatnich trendów w logistyce, last-mile-delivery, a więc umożliwienia dostaw do końcowego odbiorcy bezpośrednio z magazynu zlokalizowanego w obrębie miasta. - Nasi najemcy albo już pracowali w tym systemie albo go właśnie wdrażają, dzięki czemu nie ma konieczności pójścia po zakupy do sklepu, wystarczy zamówić je z dostawą bezpośrednio do domu lub biura. Lokalizacja magazynu w obrębie miasta, bardzo blisko głównych dróg wylotowych i lotniska pozwala zmniejszyć czas oczekiwania na dostawę. Byłbym więc spokojny, jeśli chodzi o utrzymanie bieżącego popytu na magazyny miejskie. Jeśli epidemia COVID-19 będzie przybierać na sile, jej skutki mogą odczuć właściciele i deweloperzy magazynów wielkopowierzchniowych, z których towar trafia na półki sklepowe dużych marketów - mówi.

Zdaniem Jędrzeja Dużyńskiego, pomimo tego niewątpliwie trudnego czasu dla wszystkich dotkniętych pandemią, należy przeanalizować zmiany, jakie zachodzą w naszym społeczeństwie i naszej kulturze konsumenckiej. Być może obecna pandemia zmieni nasze dotychczasowe postrzeganie świata przez pryzmat globalizacji i wzmocni zjawisko regionalizmu, a więc rozwoju lokalnych produkcji i lokalnego biznesu.