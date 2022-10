Rozpoczęła się budowa inteligentnego centrum operacyjnego w Chinach dla francuskiego giganta kosmetycznego L’Oréal.

Według raportu opublikowanego przez Yicai Global, rozpoczęła się budowa inteligentnego centrum operacyjnego w Chinach dla francuskiego giganta kosmetycznego L’Oréal.

Centrum ma na celu poprawę efektywności magazynowania i logistyki w regionie.

Inteligentne centrum z siedzibą w Suzhou Industrial Park rozpocznie swoje działania przed czwartym kwartałem 2023 r. i będzie wyposażone w zautomatyzowane systemy sortowania i zrobotyzowane urządzenia, co skróci czas poświęcany na przygotowywanie paczek dla e-commerce i potroi wydajność D2C do 2025 r. Fabrice Megarbane, prezes North Asia Zone i dyrektor generalny L’Oréal China, powiedział Yicai Global, że inwestycja jest dowodem silnego zaufania francuskiego giganta kosmetycznego do chińskiego rynku.

To nie jedyna poważna inwestycja koncernu w przeciągu ostatnich miesięcy. L’Oréal USA ogłosiło we wrześniu, że otworzy nowe, najnowocześniejsze Centrum Badań i Innowacji (R&I) w Clark, New Jersey. Mówi się, że nowy projekt rozwojowy o wartości 140 milionów USD stanowi najważniejszą inwestycję w obiekt badawczo-rozwojowy w historii firmy i zastąpi istniejące obiekty, które firma zajmowała w tym regionie od ponad 60 lat. Centrum badań i innowacji o powierzchni prawie 23 tys. metrów kwadratowych zgromadzi ponad 550 pracowników ze wszystkich obszarów północnoamerykańskiego działu badań i innowacji, od badań zaawansowanych po ocenę i rozwój produktów.

W sierpniu natomiast należąca do L’Oréal firma Lancôme otworzyła swój pierwszy flagowy sklep z technologiami kosmetycznymi w Singapurze w ramach świętowania 13 lat od premiery Lancôme Advanced Génifique. Zgodnie z komunikatem prasowym, Génifique Immersion Gallery, w pełni immersyjna galeria edukacyjna, jest wyposażona w projekcje świetlne, prezentujące futurystyczny świat marki Beauty Tech, a także naukę, która napędza Advanced Génifique firmy Lancôme.

