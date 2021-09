Laboratoria Natury z nową fabryką w Lublinie

Na powierzchni 7 tys. m.kw. uruchomiono wszystkie linie technologiczne w standardzie farmaceutycznym, w tym linię do produkcji suplementów diety w czekoladowych formach.

Wydarzenie zbiega się równolegle z 10-leciem wejścia polskiej firmy „Laboratoria Natury” w struktury międzynarodowej grupy Maabarot Products Ltd.

Nowa fabryka wyposażona jest w innowacyjne linie do produkcji syropów, kropli, żelków pektynowych oraz form czekoladowych. Obecnie w polskim zakładzie pracuje 85 osób, ale docelowo po osiągnięciu pełnych mocy produkcyjnych zatrudnienie przekroczy ponad setkę pracowników. Oprócz hal produkcyjnych, powstały tu także: przestrzeń do prac badawczo-rozwojowych, specjalistyczne laboratorium, biura oraz magazyn wysokiego składowania.

Jeszcze kilka lat temu spółka Laboratoria Natury zajmowała mniejsze budynki w Lublinie. Głównym obszarem działalności były wtedy ziołowe syropy i soki, m.in. z aloesu. Przełomem w rozwoju firmy był rok 2011, kiedy to do przedsiębiorstwa dołączył izraelski inwestor, firma Maabarot Products Ltd. W skład holdingu wchodzi obecnie sześć firm: Altman Health, Biopet, Halavit, Anlit, Laboratoria Natury (Polska) i Algaia (Francja), Biopet (Turcja) które zatrudniają łącznie ponad 500 pracowników i generują obrót w wysokości ponad 150 mln euro rocznie. Maabarot od ponad 60 lat specjalizuje się w zakresie technologii odżywiania dzieci, produkcji zdrowej żywności oraz suplementów diety. Wejście Maabarot do Laboratoriów Natury wiązało się nie tylko z wsparciem kapitałowym, ale także udostępnieniem izraelskiego know-how.

– Rozbudowany zakład umożliwia nam dalszy, globalny rozwój i umacnia naszą pozycję na rynku. Większa powierzchnia, nowe laboratorium i specjalistyczne maszyny dają szansę na produkcję unikalnych w skali międzynarodowej form, których wytwarzanie w poprzedniej lokalizacji było niemożliwe. Są to m.in. probiotyki w formach olejowych oraz w przyjaznej dla dzieci formie funkcjonalnych czekoladek bezcukrowych. Cieszę się, że to właśnie w Lublinie możemy nadal się rozwijać, a miasto i jego przedstawiciele tworzą bardzo dobrą atmosferę dla biznesu – podkreśliła Sylwia Tandejko prezes zarządu spółki.

