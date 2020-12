Łańcuch dostaw trzyma się mimo pandemii

W listopadzie pociągami przewieziono 20,6 mln ton ładunków. Jest to wynik o 0,7 mln ton lepszy niż rok temu. Pomimo dalszego oddziaływania pandemii na gospodarkę, łańcuch dostaw został zachowany - informuje Urząd Transportu Kolejowego.

W listopadzie 2020 r. w Polsce przewieziono 20,6 mln ton towarów. To o 0,8 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Praca eksploatacyjna wyniosła 7,3 mln pociągokilometrów, a przewozowa nieco ponad 4,8 mld tonokilometrów. Odnotowano odpowiednio dla tych parametrów wzrost na poziomie 0,7 proc. oraz spadek o 1,1 proc. Średnia odległość przewozu wyniosła 234 km. W tym wypadku jest to o 1 km mniej niż w październiku.

Odnotowano także lepsze wyniki parametrów rynku w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 r. W przypadku masy przewiezionych ładunków wzrost wyniósł o 3,6 proc. Praca eksploatacyjna była większa o 6,1 proc., a praca przewozowa o 4,1 proc. Średnia odległość zwiększyła się o 0,5 proc. w stosunku do listopada 2019 r.

– Listopad był pierwszym miesiącem w tym roku, który pod względem wyników przewozów towarowych był lepszy od takiego samego okresu roku ubiegłego. Ten wynik oraz wzrosty odnotowywane sukcesywnie od czerwca świadczą o osiągnięciu pewnej stabilizacji. Pomimo dalszego oddziaływania pandemii na gospodarkę, łańcuch dostaw został zachowany. Od czerwca do listopada każdy kolejny miesiąc charakteryzował się wzrostami w stosunku do miesiąca poprzedniego, w przypadku wybranych grup towarów widoczny był bardzo duży wzrost zrealizowanych przewozów, co tylko potwierdza, że rynek przewozów towarowych szuka możliwości funkcjonowania w sytuacji pandemii koronawirusa – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, prezes UTK.

Na przestrzenie jedenastu miesięcy łączna masa przewiezionych towarów wyniosła 203,4 mln ton, praca eksploatacyjna 70,8 mln pociągokilometrów, a praca przewozowa 47,6 mld tonokilometrów. Oznacza to spadek odpowiednio o 7,3 proc., 7,1 proc. oraz 8,1 proc. w porównaniu do okresu styczeń – listopad 2019 r.

Średnia odległość przewozu wyniosła 234 km i była niższa o 3 km niż po w ciągu jedenastu miesięcy 2019 r.