Langowski Logistics otworzył drugi magazyn w Gdańsku

Nowa powierzchnia 3,5 tys. mkw. przeznaczona jest do składowania towarów poza regałami, ze względu na ich wagę lub gabaryty. Nowy magazyn wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom klientów e-commerce. Uzupełnia możliwości obsługowe magazynu wysokiego składowania, otwartego przez firmę w tym samym kompleksie w 2017 roku.

Nowo otwarty magazyn w Gdańsku zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie Terminala Kontenerowego DCT, autostrady A1 oraz drogi S7. Jest drugim magazynem firmy funkcjonującym w Pomorskim Centrum Logistycznym. Dzięki otwarciu drugiego magazynu w Gdańsku, firma Langowski Logistics powiększyła możliwości obsługowe pierwszego obiektu, funkcjonującego w tej lokalizacji od 2017 roku. Oba magazyny tworzą hub przeładunkowy dla strumienia ładunków międzynarodowych o łącznej powierzchni 24 tys. mkw.

Nowy magazyn oferuje usługi dostosowane do potrzeb zarówno producentów, importerów i eksporterów, jak również sprzedawców e-commerce. Dogodna lokalizacja obiektu umożliwia z kolei szybką i sprawną dystrybucję towarów. Warto dodać, że trwają pracę nad wdrożeniem systemu WMS (Warehouse management system) w gdańskim magazynie. System ten służy do zarządzania przepływem towarów w magazynie, pozwala zoptymalizować pracę magazynu i przyśpiesza realizację usług magazynowych. Dzięki temu wdrożeniu możliwa stanie się obsługa branży e-commerce.

Drugi magazyn w Gdańsku wyposażony został w nowoczesny sprzęt, m.in. w wózki do rozładunku towarów z udźwigiem do 3 ton i do 3,5 tony. Pełni rolę magazynu czasowego składowania oraz składu celnego. Przeznaczony jest do składowania towarów o niestandardowych wymiarach, które ze względu na wagę i gabaryty nie mogą zostać umieszczone na regałach. Pierwszy, powstały w tym samym kompleksie, magazyn firmy przeznaczony jest do przechowywania towaru na regałach. Nowa powierzchnia magazynowa stanowi jego uzupełnienie. Dodatkowo nowy obiekt otrzymał pozwolenie Sanepidu na magazynowanie artykułów spożywczych, a wdrożony system HACCP zapewnia bezpieczeństwo żywności.

W ramach logistyki magazynowej firma Langowski Logistics zapewnia składowanie towarów, paletyzowanie, przepakowywanie i konfekcjonowanie. Firma oferuje również obsługę własnej Agencji Celnej, skład celny i magazyn czasowego składowania. Realizuje obsługę ładunków w imporcie, czyli rozformowywanie kontenerów i odwozy w ramach ostatniej mili. Z kolei w relacji eksportowej zapewnia konsolidację ładunków i usługę „od drzwi do drzwi”.

