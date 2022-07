Langowski Logistics rośnie w łódzkim Central European Logistics Hub

Spółka Langowski Logistics działa w branży TSL od 2004 roku.

Specjalizuje się w spedycji i logistyce międzynarodowej, wykorzystując transport morski, kolejowy, lotniczy oraz drogowy.

Ważną działalnością spółki są także usługi logistyki magazynowej, czyli zarówno składowanie krótko- i długoterminowe, konsolidacja, dekonsolidacja, przeładunki, jak i dystrybucja towarów z 5 nowoczesnych magazynów zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Ciągłość realizacji zleceń zapewnia zespół składający się z ponad 200 specjalistów.

– Firma Langowski Logistics oczekiwała wsparcia w negocjacjach z właścicielem obiektu. Naszemu klientowi zależało na przejęciu kolejnych modułów magazynowych, aby zapewnić sobie optymalne warunki do sprawnego prowadzenie operacji – mówi Agnieszka Marczak, Starszy Doradca w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych firmy Newmark Polska.

– Obecna lokalizacja w Central European Logistics Hub całkowicie spełniała oczekiwania naszego Klienta pod wieloma względami, z czego kluczowa była odległość do terminala intermodalnego. Dzięki wynegocjowaniu atrakcyjnych warunków najmu tuż przed wzrostem stawek, najemca może być jeszcze bardziej konkurencyjny w swojej branży. Cieszymy się, że długofalowo wspieramy firmę Langowski Logistics w jej dynamicznym rozwoju – dodaje Jakub Dudkiewicz, Associate w Newmark Polska.

Central European Logistics Hub to tworzony przez Panattoni największy w Europie kompleks logistyczny, który napędza rozwój Nowej Dzielnicy Przemysłowej Łodzi. Planowana powierzchnia to ponad 700 tys. mkw. powierzchni klasy A przystosowanej zarówno do magazynowania, jak i produkcji. Inwestycja znajduje się w pobliżu węzła autostrad A1 i A2 (Łódź Północ). W rezultacie lokalizacja sprzyja prowadzeniu operacji logistycznych (w tym logistyki eksportowej) i zapewnia dostęp do pracowników z łódzkiego rynku.