Dobiega końca budowa drugiego etapu kompleksu SBU Multipark Bydgoszcz realizowanego przez firmę LCP Properties. Otwarcie zaplanowano na wiosnę 2023 roku.

Druga faza Multipark Bydgoszcz powstaje w ramach parku biznesowego Bydgoszcz Business Park, który mieści się we wschodniej części miasta w odległości 1 km od głównej arterii miasta – ulicy Fordońskiej oraz w bliskim sąsiedztwie tras S5 i S10.

Nowy budynek typu SBU (Small Business Unit) będzie miał 2,2 tys. mkw. powierzchni oraz część biurową z opcją dostosowania do standardu klienta. Najmniejsze moduły magazynowe są dostępne od 300 mkw. Moduły można ze sobą łączyć. Swobodny dostęp umożliwiają bramy z poziomu zero. Dla każdego modułu przewidziano miejsca parkingowe oraz ogólnodostępny parking dla najemców i ich klientów. Budynek oferuje również wykończoną powierzchnię biurową z dostępem światła dziennego dzięki szerokim i wysokim witrynom.

Trwa komercjalizacja projektu, który jest idealnym wyborem dla firm poszukujących miejsca na reprezentacyjne biuro oraz magazyn w dogodnej lokalizacji z możliwością szybkiego dojazdu do klienta. Wśród naszych klientów są m.in. firmy z branży chłodniczej i automatyki przemysłowej, które doceniły funkcjonalność oferowanej powierzchni. W nowym obiekcie najemcy mogą bowiem zdecydować zarówno o wielkości, jak i układzie pomieszczeń, co jest dużym atutem w przypadku niestandardowych potrzeb firm np. zaaranżowania części ekspozycyjnej – mówi Anna Wojtczuk, Asset Manager, LCP Properties.

Obecnie prace budowlane na terenie inwestycji dobiegają końca. W drugim kwartale tego roku budynek zostanie oddany do użytkowania.

Bydgoszcz Business Park to nowoczesna lokalizacja miejskich magazynów SBU stanowiących element logistyki ostatniej mili i oferujących moduły mniejsze powierzchniowo niż typowe centra magazynowe. Obecnie na terenie kompleksu dostępne jest także 4,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej wysokiego składowania z przestrzenią socjalno-biurową, sześcioma dokami przeładunkowymi oraz dodatkowo 200-metrową częścią biurową. Do wynajęcia pozostały także segmenty biurowe o metrażach: 20 mkw., 36 mkw., 80 mkw., 99 mkw., 200 mkw. i największy – 314 mkw. – obejmujący całe piętro. Powierzchnia jest wykończona i gotowa do przyjęcia najemców. Istnieje również możliwość jej aranżacji pod potrzeby konkretnego klienta.

LCP Properties, oprócz bydgoskiej lokalizacji, posiada jeszcze obiekty Multipark w Zabrzu a projekt w Gdańsku jest w trackie budowy.



