Park przemysłowo-magazynowy powstanie na działce o powierzchni 50 ha, w zachodniej części Poznania. LCube zaczyna budowę swojego największego obiektu logistycznego w Polsce.

LCube wybuduje nowy park magazynowy.

Obiekt powstanie w zachodniej części Poznania.

Na 50 ha powstanie pięć nowoczesnych hal logistycznych klasy A, o powierzchni prawie 265 tys. mkw.

Pierwszy magazyn o powierzchni 134 tys. mkw. będzie gotowy w III kw. 2024 roku.

Prace budowlane rozpoczną się w lipcu 2023 r.

LCube zapowiedział realizację kolejnej inwestycji. Nowy park magazynowy powstanie na działce o powierzchni 50 ha, zlokalizowanej w zachodniej części Poznania.

Inwestycja w Poznaniu będzie naszym największym jak dotąd projektem. Parku przemysłowo-magazynowy z uwagi na położenie i wielkość, będzie idealnym miejscem dla branży e-commerce. Obiekt będzie mógł pełnić rolę magazynu ostatniej mili dla rynku poznańskiego – mówi Michał Stachura, członek zarządu, Head of Finance w LCube.

Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a aktualnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.

W ramach inwestycji powstanie pięć budynków magazynowych:

hala A – 133 985 mkw.,

hala B – 30 427 mkw.,

hala C – 48 122 mkw.,

hala D – 46 275 mkw.

hala E – 5 856 mkw.

Deweloper rozpoczął rozmowy dotyczące komercjalizacji poznańskiej inwestycji.

Knight Frank będzie pilotował

Jest już decyzja, że doradcą dla tego projektu będzie uznana na rynku nieruchomościowym firma Knight Frank.

- Realizacja Logistic Park Poznań to bardzo pozytywny sygnał dla rynku i najemców, dla których ostatnio brakuje wolnej powierzchni magazynowej nie tylko w okolicach Poznania. Będzie to pierwsza inwestycja LCube w Wielkopolsce i jesteśmy przekonani, że będzie się cieszyła zainteresowaniem najemców oraz partnerów finansowych i inwestycyjnych - mówi Krzysztof Cipiur, managing partner, Head of Capital Markets w Knight Frank.

Poznański rynek magazynowy rośnie w siłę

Województwo wielkopolskie od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony najemców magazynowych.

Głównymi atutami regionu są bliskość zachodniej granicy, a także rozwinięta sieć dróg oraz autostrada A2.

W całym 2021 roku firmy wynajęły w regionie ponad 1 mln nowoczesnej powierzchni magazynowej.

Motorem napędowym poznańskiego rynku są przede wszystkim firmy z sektorów e-commerce, handlu tradycyjnego oraz logistycy.

W Poznaniu brakuje dziś powierzchni dostępnej od zaraz, a poziom pustostanów w pierwszym kwartale tego roku utrzymywał się na bardzo niskim poziomie, poniżej 3 proc.

LCube

oprócz Logistic Park Poznań - nowego centrum logistycznego w Poznaniu, realizuje aktualnie cztery inne inwestycje:

LCube Logistic Park Rzeszów o powierzchni 25 tys. mkw.,

LCube Logistic Park Szczecin Goleniów, o powierzchni ponad 12 tys. mkw.,

LCube Logistic Park Wrocław Dobrzykowice o powierzchni prawie 60 tys. mkw.

LCube Logistic Park Mszczonów o powierzchni ok. 33 tys. mkw.

LCube realizuje strategię polegającą na budowie zróżnicowanego portfolio, które będzie się składało zarówno z mniejszych obiektów (około 10 tys. mkw.), poprzez średnie magazyny (50 tys. mkw.) po tradycyjne big boksy w parkach logistycznych (powyżej 100 tys. mkw.).

Wszystkie obiekty będą certyfikowane w systemie BREEAM i będą stawiały na ekologiczne i energooszczędne rozwiązania, a spółka stworzyła już własną strategią ESG.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl