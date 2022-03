LCube celuje w cztery nowe lokalizacje magazynowe w 2022 r.

Deweloper magazynowy LCube planuje w 2022 r. pozyskać minimum cztery nowe lokalizacje do swojego portfolio. Będzie to oznaczało podwojenie liczby projektów realizowanych obecnie przez firmę. Na przełomie marca i kwietnia firma planuje także rozpoczęcie budowy LCube Logistic Park Szczecin Goleniów, gdzie powstanie ponad 12 tys. mkw., powierzchni magazynowej wraz z zapleczem biurowym.

LCube rozpoczął działalność operacyjną w połowie ub. r., a już dziś dysponuje 4 potwierdzonymi lokalizacjami, z których budowa pierwszej – Logistic Park Rzeszów, przy międzynarodowym lotnisku Rzeszów Jasionka już się rozpoczęła.

Kolejną inwestycją realizowaną przez dewelopera jest LCube Logistic Park Szczecin Goleniów, który częściowo został już skomercjalizowany i na przełomie marca i kwietnia mają się tam rozpocząć prace budowlane. Projekt zakłada wybudowanie 12 tys. mkw. powierzchni magazynowej wraz z zapleczem biurowym.

Największym jak dotąd obiektem w portfolio firmy jest z kolei LCube Logistic Park Wrocław Dobrzykowice, który liczy blisko 60 tys. mkw. Obecnie deweloper oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę.

- Naszym atutem jest szybki dostęp do finansowania, dzięki czemu możemy podejmować decyzje elastycznie, w zależności od tego jak kształtuje się sytuacja na rynku. Wiadomo, że łatwych inwestycji w branży magazynowej jest coraz mniej, a o najlepsze działki konkurują liderzy rynkowi. Jak widać po pozyskanych projektach, dzięki bardzo dobrej znajomości rynku możemy się jednak pochwalić naprawdę ciekawym portfolio, co dla firmy o tak krótkim stażu jest na pewno sukcesem. Nie zwalniamy jednak tempa i szukamy nowych wyzwań na bardzo konkurencyjnym rynku. W tym roku mamy ambitny plan pozyskać minimum 4 nowe lokalizacje. A jedną z nich – w okolicach Poznania mamy już nawet wstępnie zarezerwowaną – mówi Adrian Biesaga, członek zarządu, Head of Development w LCube.

LCube stawia na zróżnicowane portfolio

LCube ma już potwierdzoną lokalizację dotyczącą możliwej inwestycji w Strzelcach Opolskich i pracuje nad pozyskaniem kolejnej działki – tym razem w zachodniej części Poznania, która liczy około 60 hektarów. Jednocześnie firma stawia na zróżnicowane portfolio. Choć szczególne zainteresowanie spółka wykazuje gruntami w okolicach Warszawy, na Górnym Śląsku i w Polsce Zachodniej.

LCube ma ambitne plany



- Obecnie skupiamy się na najbardziej rozwiniętych rynkach, szczególnie na zachodzie Polski, co jest związane z trendem przenoszenia się z Niemiec najemców właśnie do tego regionu. W przyszłości chcemy jednak być także obecni na ścianie wschodniej. Śledzimy postępy budowy trasy Via Carpatia, ale również sytuację międzynarodową. Od tych czynników będzie zależała ostateczna decyzja dotycząca zaangażowania się w tamtym regionie – podsumowuje Adrian Biesaga z LCube.

LCube poza skutecznym pozyskiwaniem nowych projektów, chce by znakiem rozpoznawczym firmy była troska o środowisko i realizacja strategii zrównoważonego rozwoju. Jak podkreśla deweloper wszystkie obiekty wybudowane przez LCube będą certyfikowane w systemie BREEAM i będą stawiały na ekologiczne i energooszczędne rozwiązania.