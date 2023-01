Deweloper magazynowy LCube kupił kolejną działkę w Dobrzykowicach pod Wrocławiem. Planuje wybudować tam park magazynowy o powierzchni prawie 60 tys. mkw.

LCube kupił grunt pod nową inwestycję w okolicach Wrocławia.

Działka znajduje się w Dobrzykowicach, położonych 13 km na wschód od Wrocławia.

Nowy budynek powstanie na terenie sąsiadującym z inną inwestycję dewelopera, Logistic Park Wrocław I, której budowa rozpocznie się w I kwartale 2023 roku.

Nowy kompleks magazynowy – Logistic Park Wrocław II, o powierzchni 62 186 mkw., powstanie na 13-hektarowej działce, która podobnie jak Logistic Park Wrocław I, jest zlokalizowana bezpośrednio przy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Działka znajduje się w Dobrzykowicach, położonych 13 km na wschód od Wrocławia. W pobliżu inwestycji, w grudniu ubiegłego roku, do użytku oddany został odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, którym można łatwo dojechać do, prowadzącej do Warszawy, drogi ekspresowej S8 oraz trasy A8, czyli Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

Położenie i doskonałe skomunikowanie Dobrzykowic jest ogromnym atutem naszej inwestycji. Na sąsiedniej działce rozpoczynamy wkrótce realizację Logistic Park Wrocław I. Duże zainteresowanie najemców tą lokalizacją, oraz dynamiczny rozwój Wrocławia i całego Dolnego Śląska spowodowały, że zdecydowaliśmy się dalej inwestować w tym miejscu. Popyt w regionie jest ciągle wysoki – w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku firmy wynajęły w regionie prawie 650 tys. mkw. magazynów. Najwięcej we Wrocławiu i okolicach – mówi Adrian Biesaga, członek zarządu, Head of Development w LCube.

Cały park zostanie zrealizowany w najwyższym standardzie i dostosowany do pełnienia funkcji związanych ze składowaniem, logistyką, produkcją oraz e-commerce.

Friendshoring zyskuje coraz większą popularność

- Od dłuższego czasu obserwujemy nowe trendy, wpływające na kształtowanie się popytu na nowoczesne magazyny w naszym kraju. Jednym z nich jest friendshoring, czyli „przesuwanie produkcji do przyjaciół”, a konkretnie lokalizowanie jej w państwach bliskich geograficznie, bezpiecznych oraz współpracujących ze sobą politycznie i militarnie. Dla zachodniej Europy Polska jest właśnie takim miejscem. A prężnie rozwijające się województwa zachodnie, takie jak Dolny Śląsk, gdzie powstaje Logistic Park Wrocław I i planowany jest Logistic Park Wrocław II, staną się głównymi beneficjentami układania łańcuchów dostaw na nowo. Dlatego, obserwując rynek, liczymy na szybką komercjalizację naszych magazynów w Dobrzykowicach – dodaje Adrian Biesaga.

LCube, oprócz inwestycji w Goleniowie, realizuje aktualnie cztery inne projekty: LCube Logistic Park Poznań (275 tys. mkw.), LCube Logistic Park Rzeszów (25 800 mkw.), LCube Logistic Park Wrocław Dobrzykowice (prawie 60 tys. mkw.) oraz LCube Logistic Park Mszczonów (ok. 33 tys. mkw.).

LCube realizuje strategię polegającą na budowie zróżnicowanego portfolio, które będzie się składało zarówno z mniejszych obiektów (około 10 tys. mkw.), poprzez średnie magazyny (50 tys. mkw.) po tradycyjne big boxy w parkach logistycznych (powyżej 100 tys. mkw.).

Poza pozyskiwaniem nowych projektów, deweloper chce by znakiem rozpoznawczym firmy były takie działania jak skupienie się na potrzebach najemców i realizacja strategii zrównoważonego rozwoju. Jak podkreśla deweloper wszystkie obiekty wybudowane przez LCube będą certyfikowane w systemie BREEAM i będą stawiały na ekologiczne i energooszczędne rozwiązania, a spółka stworzyła już własną strategią ESG.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl