LCube rusza z nowym projektem JV Logistic Park Wrocław

Planowany kompleks logistyczny docelowo będzie liczył 60 tys. mkw.

Projekt jest realizowany w formule joint venture z Grupą Sindbad.

Logistic Park Wrocław I składać się będzie z 2 etapów, realizowanych na działce o łącznej powierzchni ponad 11 ha. Obecnie trwa realizacja pierwszego etapu i jego komercjalizacja. Pierwsze powierzchnie magazynowe mogą być dostępne nawet już na przełomie 2021 i 2022 r.

- Naszym atutem jest doskonała znajomość rynku i indywidualne podejście do najemców. Chcemy, by w projekcie Logistic Park Wrocław, było to widoczne jeszcze bardziej. Obiekt pod Wrocławiem zostanie wyposażony w nowoczesne rozwiązania techniczne, zapewniając najwyższy możliwy standard pracy. Jesteśmy gotowi dostarczyć również niestandardowe rozwiązania techniczne, dostosowane do wymogów klienta – mówi członek zarządu LCube, Head of Development, Adrian Biesaga.

Nowa inwestycja LCube będzie doskonale skomunikowana z lokalną i ogólnopolską siecią dróg. Obecnie trwa budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Jak podkreślił w ostatnich dniach rzecznik marszałka Cezarego Przybylskiego, Michał Nowakowski, w wywiadzie dla lokalnych mediów, wszystkie założenia w związku z tą inwestycją są realizowane bez opóźnień, a odcinek w okolicach Dobrzykowic, gdzie powstaje nowy Park, ma być ukończony w listopadzie 2021 r.

- Atutem naszej nowej inwestycji jest z pewnością lokalizacja. Obecnie na rynku mamy bardzo silny trend przenoszenia się najemców powierzchni magazynowych z zachodu Europy, gdzie stawki czynszów są mocno wyśrubowane, do Polski. Szczególnie jest to widoczne w pasie zachodnim, gdzie powstaje LCube Logistic Park Wrocław. Atutem naszego kraju są na pewno nowoczesne powierzchnie, które powstawały w ostatnich latach, rynek pracy i nowoczesna - stale rozbudowywana - sieć drogowa. Otrzymujemy wiele zapytań od najemców w związku z nową inwestycją i liczymy na szybką komercjalizację pierwszych etapów – dodaje Aleksandra Kołbon, Head of Leasing w LCube.