LCube zakończył z powodzeniem negocjacje dotyczące finansowania projektu Logistic Park Rzeszów zlokalizowanego przy międzynarodowym lotnisku Rzeszów Jasionka.

LCube w ramach zawartej umowy kredytowej pozyskał ponad 13 mln euro i 10 mln zł od banku Pekao S.A.

Pozyskane środki zabezpieczą finansowanie budowy II etapu parku logistycznego i pozwolą na refinansowanie wybudowanej już części obiektu.

Park przemysłowo-magazynowy w podrzeszowskiej Jasionce, to pierwsza inwestycja realizowana przez LCube na polskim rynku.

Park pod Rzeszowem docelowo ma liczyć 25,6 tys. mkw. powierzchni klasy A. I etap, który został już wybudowany i skomercjalizowany jeszcze przed odbiorem inwestycji liczy około 6 tys. m mkw.

Do obiektu wprowadziła się w ub.r. Grupa Ren, zajmująca się dystrybucją produktów spożywczych oraz drogeria internetowa Cocolita. Mocny – dystrybucyjny - charakter parku logistycznego w Jasionce podkreśla kolejny najemca, który podpisał już umowę na powierzchnię około 5,1 tys. mkw. w II etapie inwestycji – firma Kartony24.eu. Drugi magazyn będzie docelowo liczył 18 716 mkw. powierzchni magazynowej oraz 904 mkw. powierzchni biurowej.

- Pozyskanie finansowania dla inwestycji LCube Logistic Park Rzeszów, to duży sukces dla naszej firmy jak i potwierdzenie, że projekty Lcube są przemyślane, a ich lokalizacje strategicznie wybrane. Format w jakim pracujemy spodobał się najemcom i inwestorom oraz instytucjom finansowym. Skupiamy się na tym, aby oferowane przez nas powierzchnie magazynowe były dopasowane do skali i planów rozwoju biznesu prowadzonego przez naszych partnerów i dużo uwagi poświęcamy na zrozumienie potrzeb najemców – mówi Michał Stachura, członek zarządu, Head of Finance w LCube.

Od samego początku dużą wagę przykładamy również do rozwiązań ekologicznych i realizacji szeroko rozumianej strategii ESG, co jest coraz ważniejsze w procesie pozyskiwania finansowania - dodaje Michał Stachura.

LCube Logistic Park Rzeszów w zieleni

Obydwie hale w ramach projektu LCube Logistic Park Rzeszów oferują powierzchnię klasy A, o najwyższym standardzie odporności ogniowej, powyżej 4000 MJ. Wewnętrze budynków jak i tereny zewnętrzne są wyposażone w energooszczędne oświetlenie typu LED, a obiekty został zaprojektowany zgodnie z kryteriami certyfikacji w systemie BREEAM.

LCube w ramach przyjętej strategii w okresie eksploatacji swoich obiektów dąży do energooszczędności i jak najmniejszego negatywnego wpływu obiektów na środowisko, przy zachowaniu maksymalnego komfortu osób tam pracujących. Firma dba również o zorganizowanie przyjaznej zielonej przestrzeni w otoczeniu realizowanych budynków, dbając zarówno o środowisko, jak i komfort naszych najemców i ich pracowników.

W proces pozyskania finansowania zaangażowana po stronie dewelopera była kancelaria Legal Hub. Po stronie Banku Peako S.A. pracowała również Kancelaria Kycia Legal, która przygotowała umowę kredytową i przeprowadziła proces prawnego due diligence nieruchomości.

Nasze inwestycje, oprócz przemyślanej lokalizacji, ma wyróżniać najwyższy standard techniczny oferowanej powierzchni magazynowej, nowoczesne rozwiązaniach technologiczne oraz duże place manewrowe, które zapewnią komfort użytkowania wynajętej przestrzeni. W ramach poszczególnych projektów nie zapominamy o przestronnych, w komfortowych biurach, które gwarantują wysoki poziom zadowolenia pracowników – podsumowuje Michał Stachura.

LCube Logistic Park Rzeszów położony jest zaledwie 4,4 km od węzła Jasionka na trasie S19 i 7,5 km od węzła Terliczka i autostrady A4, która łączy Rzeszów z Krakowem i Wrocławiem. Oznacza to, że park leży też w bezpośredniej bliskości realizowanej trasy Via Carpatia, która docelowo połączy Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji.

