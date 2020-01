Lider rynku hulajnóg elektrycznych wprowadza się do Krakowa

Nowy najemca od niedawna rewolucjonizuje ekologiczną infrastrukturę nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie. Kraków jest czwartym miastem w Polsce, gdzie dostępne są hulajnogi tej firmy, a drugim po Poznaniu z asortymentem e-hulajnóg Bird One. Mieszkańcy stolicy Małopolski mogą już korzystać z floty ponad 100 takich pojazdów. Nowy model Bird One cechuje się dwukrotnie dłuższą żywotnością akumulatora i większym zasięgiem do ok. 50 kilometrów na jednym naładowaniu.

Firma poszukiwała lokalizacji, która umożliwi jej sprawne zarządzanie flotą e-hulajnóg na terenie Krakowa oraz rozwój swojej eko-oferty w przyszłości. Znalezienie dogodnego miejsca oraz realizację transakcji powierzono ekspertom z Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych BNP Paribas Real Estate Poland. Dzięki ich wsparciu i zaangażowaniu marka Bird wprowadziła się do hali magazynowo-produkcyjnej Łępgrzem, gdzie wynajmuje prawie 800 m kw. magazynu wraz z zapleczem biurowym.

– Klient zlecił nam znalezienie lokalizacji, która spełni jego wymagania w zakresie codziennych przeglądów e-hulajnóg oraz dogodnego połączenia z kluczowymi miejscami w mieście. Obiekt Łęgprzem zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Krakowa w dzielnicy Czyżyny Łęg, co zapewnia bardzo dobry dojazd transportu ciężkiego oraz dogodne połączenie komunikacyjne z systemem obwodnic miejskich, w tym z autostradą A4 i centrum miasta – mówi Aleksander Kobyliński, Młodszy Konsultant w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych BNP Paribas Real Estate Poland, który wraz z Tomaszem Gnichem odpowiadał za realizację transakcji.

Firma z segmentu eko-transportu, która w pierwszym roku swojej działalności odnotowała ponad 10 milionów podróży w 100 miastach na świecie, zamierza powtórzyć w Krakowie sukces innych polskich miast: Warszawy, Poznania i Wrocławia.

– Znalezienie powierzchni, która spełniałaby nasze wysokie oczekiwania i była dostępna od ręki byłoby niemożliwe bez wsparcia ekspertów z BNP Paribas Real Estate Poland. Aleksander Kobyliński stanął na wysokości zadania i znalazł odpowiadającą naszym potrzebom przestrzeń w bardzo krótkim czasie. Dodatkowo eksperci przeprowadzili nas przez proces negocjacji, byli pomocni i obiektywni w każdej sytuacji. Bardzo doceniamy ich wiedzę i profesjonalizm. Teraz możemy skupić się na rozwoju naszego projektu w południowej części Polski – mówi Laurély Deffieux, Global Expansion w BIRD

– Cieszymy się, że firma Bird doceniła wysoki standard oraz walory lokalizacyjne naszego obiektu, decydując się na wynajem powierzchni magazynowej oraz biurowej. Pomieszczenia zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz specjalistycznych wymogów spółki Bird. Mamy nadzieję, że zapewnienie wysokiej jakości powierzchni pozytywnie wpłynie na jego dalszy rozwój – mówi Elżbieta Mikołajewska z firmy Łęgprzem