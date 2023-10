Liderzy zielonej energii na rynku magazynowym

Magazyny mogą tworzyć mikrosieci energetyczne, które pozwalają na integrację różnych źródeł energii, takich jak: panele słoneczne, wiatraki, baterie energii, a w konsekwencji dostosować produkcję energii do własnych potrzeb.

Magazyny robią ogromne postępy w dążeniu do bardziej ekologicznych praktyk.

Firmy coraz częściej wykorzystują zieloną energię, żeby zarówno zminimalizować swój wpływ na środowisko, jak i obniżyć koszty operacyjne.

Proces przemian przyspieszyła wojna w Ukrainie i brak przewidywalności w cenach na rynku energetycznym.

Wykorzystanie zielonej energii w magazynach przekłada się nie tylko na korzyści ekologiczne, ale także na znaczną oszczędność kosztów operacyjnych. Magazyny, które produkują swoją energię mogą zmniejszyć wydatki na prąd, a w przypadku nadmiaru energii zarabiać na sprzedaży jej do sieci. Ponadto, zielone rozwiązania często przyciągają klientów i inwestorów, co może zwiększyć wartość nieruchomości oraz prestiż firmy.

W Polsce jest wiele magazynów i firm logistycznych, które wykorzystują zieloną energię jako część swoich działań zrównoważonego rozwoju. Dobrym przykładem jest Panattoni Park Janki, który został wyposażony w duże instalacje fotowoltaiczne na dachu. Podobne rozwiązania zostały przyjęte przez Auchan, InPost, DB Schenker oraz Raben Group, który dodatkowo w swoich obiektach zainstalował systemy do gromadzenia i wykorzystania deszczówki.

Zielona energia daje magazynom większą elastyczność i niezależność energetyczną. Nie muszą one polegać na dostawcach energii zewnętrznej, co czyni je bardziej odpornymi na wahania cen energii na rynku.

- wylicza Przemysław Jankowski, dyrektor Działu Wynajmu Nieruchomości Magazynowych i Przemysłowych Knight Frank.

Dodatkowo, zielone źródła energii są bardziej stabilne, co jest kluczowe w przypadku magazynów, które często muszą działać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Chociaż zielona energia w magazynach ma wiele zalet, to również wiąże się z pewnymi wyzwaniami.

- Koszty początkowe inwestycji mogą być wysokie, chociaż długoterminowe oszczędności mogą zrekompensować te wydatki. Ponadto, magazyny muszą być odpowiednio dostosowane do nowych technologii, co może wymagać pewnych zmian w infrastrukturze - tłumaczy Przemysław Jankowski, dyrektor Działu Wynajmu Nieruchomości Magazynowych i Przemysłowych Knight Frank.

Energia słoneczna na dachu

Zielona energia w magazynach może być wytwarzana na wiele różnych sposobów, ale jednym z najpopularniejszych jest wykorzystanie energii słonecznej. Panele fotowoltaiczne na dachu magazynu przekształcają energię słoneczną na energię elektryczną. To pozwala na uniezależnienie się od konwencjonalnych źródeł energii i znaczące obniżenie rachunków za prąd. Co więcej, nadmiar wytworzonej energii może być sprzedawany z powrotem do sieci, co dodatkowo zwiększa opłacalność tego rozwiązania.

Toyota sięga po ogniwa paliwowe, które przekształcają wodór w energię elektryczną, co jest przykładem zielonej technologii w praktyce.

Wiatraki i mikrosieci energetyczne

Innym zielonym rozwiązaniem jest wykorzystanie wiatraków na terenie magazynu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wiatraki generują energię elektryczną z naturalnej siły wiatru, co stanowi nie tylko ekologiczne, ale także stabilne źródło energii.

Magazyny mogą również tworzyć mikrosieci energetyczne, które pozwalają na integrację różnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne, wiatraki, baterie energii, a w konsekwencji, dostosowanie produkcji energii do własnych potrzeb - dodaje Przemysław Jankowski, dyrektor Działu Wynajmu Nieruchomości Magazynowych i Przemysłowych Knight Frank.

Globalne trendy w świecie magazynów

Największe firmy dystrybucyjne i produkcyjne już wdrożyły rozwiązania, które mają im pomóc osiągnąć cele ograniczania zużycia energii i dążenie do neutralności klimatycznej.

- Wiele centrów logistycznych i magazynów Amazona jest wyposażonych w panele fotowoltaiczne na dachach, które pozwalają na wytwarzanie energii słonecznej. Ponadto, Amazon planuje wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatraki i baterie energii, aby zasilać swoje operacje logistyczne - wylicza Przemysław Jankowski.

Dobrym przykładem jest również jedna z największych sieci handlowych na świecie Wallmart, która instaluje panele słoneczne na dachach swoich centrów dystrybucyjnych i korzysta z energii słonecznej do zasilania części swoich operacji. Z kolei IKEA w swoich magazynach wykorzystuje biomasę i ciepłowodne pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków. Toyota natomiast sięga po ogniwa paliwowe, które przekształcają wodór w energię elektryczną, co jest przykładem zielonej technologii w praktyce.

Liderzy zielonej energii na rynku magazynowym

Również w Polsce jest wiele magazynów i firm logistycznych, które wykorzystują zieloną energię jako część swoich działań zrównoważonego rozwoju. Dobrym przykładem jest Panattoni Park Janki, który został wyposażony w duże instalacje fotowoltaiczne na dachu.

Podobne rozwiązania zostały przyjęte przez Auchan, InPost, Raben Group oraz DB Schenker. Raben Group dodatkowo w swoich obiektach zainstalował systemy do gromadzenia i wykorzystania deszczówki. Wspomniany wcześniej Amazon w 2022 roku podpisał umowę na zakup energii z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach w powiecie legnickim. To jedna z największych umów zakupu energii słonecznej w Polsce. Firma deklaruje jednocześnie, że do 2025 roku całkowicie przejdzie na energię odnawialną.

- Instalacja OZE na terenie obiektów magazynowych może również stanowić wyzwanie, ponieważ poziom generowanej energii jest zależny od pory dnia i warunków atmosferycznych. Kluczowe są zatem magazyny energii, które umożliwią korzystanie z niej w dogodnym momencie - tłumaczy Przemysław Jankowski, dyrektor Działu Wynajmu Nieruchomości Magazynowych i Przemysłowych Knight Frank.

