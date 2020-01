Lindab nowym najemcą w MLP Pruszków II

Należąca do szwedzkiej Grupy, firma Lindab podpisała umowę z MLP GROUP na ponad 4200 mkw. nowoczesnej powierzchni w parku logistycznym MLP Pruszków II. Ponad 4000 mkw. będzie przeznaczone na cele magazynowe, a pozostałe 200 mkw. stanowić będą przestrzenie socjalne i biurowe, które zostaną optymalnie dostosowane do potrzeb klienta. Oddanie gotowego obiektu zaplanowane jest na 2Q 2020 roku.

W zawarciu transakcji pośredniczył zespół ekspertów z Jartom Real Estate. Jartom Real Estate to polska firma doradcza, specjalizująca się od 28 lat w nieruchomościach magazynowych i produkcyjnych oraz stały współpracownik MLP Group i Lindab.

– Nasza specjalność to duże, wymagające doświadczenia kontrakty na rynku magazynowym – podkreśla Kamila Branecka, dyrektor d.s. sprzedaży i najmu w Jartom Real Estate.

Lindab to międzynarodowa grupa, która opracowuje, wytwarza, wprowadza na rynek i dystrybuuje produkty oraz rozwiązania systemowe dla wentylacji, klimatyzacji i budownictwa. Produkty Lindab wyróżniają się najwyższą jakością surowców, stylowym designem, łatwością montażu i zastosowaniem zaawansowanych technologii.

– Dogodne położenie naszego centrum oraz elastyczność w dostosowaniu hal magazynowych, spełniających wymagania naszego klienta sprawiają, że to właśnie MLP Pruszków II jest tak często wybieranym parkiem do prowadzenia działalności - stwierdza Tomasz Pietrzak Senior Leasing Manager w MLP Group.

Centrum logistyczne MLP Pruszków II zlokalizowane jest w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Posiada doskonale rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi strategicznymi miastami. Położony jest między drogą lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. Jest to największy kompleks logistyczny w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 292 tys. mkw., z czego ponad połowa to budynki oddane już do użytku, natomiast w przygotowaniu oraz w trakcie realizacji są hale magazynowe o łącznej przestrzeni ok. 40 tys. mkw. Park wciąż posiada duży potencjał do rozbudowy, a dzięki idealnemu położeniu i infrastrukturze jest bardzo atrakcyjny dla klientów. W MLP Pruszków II działa samoobsługowa stacja wynajmu rowerów Nextbike, a dzięki przystankowi autobusowemu znajdującemu się na terenie parku pracownicy mają zapewniony bardzo dogodny dojazd do pracy. W pobliżu centrum przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, które umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej.