Kuchinox Polska wynajęła w Rumunii ok. 4.000 mkw. powierzchni hali produkcyjnej klasy A wraz z powierzchnią biurową w parku logistycznym pn. „CTPark Timisoara Ghiroda”.

„CTPark Timisoara Ghiroda” oferuje elastyczną przestrzeń hal klasy A z przeznaczeniem na dystrybucję lub produkcję.

Łączna powierzchnia tej przestrzeni to ok. 100.000 mkw.

W procesie najmu powierzchni hali, Najemcy - Kuchinox Polska doradzała firma doradcza Litwiniuk Property Sp. z o.o.

Firma doradcza Litwiniuk Property doradza nie tylko na rynku ogólnopolskim przy najmie powierzchni biurowych klasy A, hal produkcyjnych i magazynowych klasy A oraz powierzchni handlowych, ale również na rynku międzynarodowym w tym na terenie całej Europy.

- Podczas procesu wyboru nowej lokalizacji powierzchni hali naszego Klienta tj. Spółki Kuchinox Polska, dokonaliśmy analizy rynku powierzchni hal klasy A w Rumunii, przedstawiając lokalizacje powierzchni do wynajęcia zgodnie z wytycznymi i oczekiwaniami Klienta. Po wyborze przez Klienta inwestycji „CTPark Timisoara Ghiroda” w imieniu Klienta negocjowaliśmy warunki finansowe najmu oraz doradzaliśmy przy zmianach zapisów umowy najmu. CTP, którego inwestycję wybrał nasz Klient ma w budowie obecnie ponad 1 mln mkw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej i magazynowej. Rumunia jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków, na których działa deweloper, zaraz po Czechach. Rumunia jest postrzegana jako atrakcyjny kierunek dla międzynarodowych firm ze względu na swoje położenie i powiązanie z Europą Środkowo-Wschodnią i Bliskim Wschodem, a także pod względem jakości inwestycji klasy, dostępności pracowników oraz poziomu wynagrodzenia. Popyt na powierzchnie przemysłowe i logistyczne w Rumunii osiągnął w IV kwartale 2021 roku rekordowy poziom około 400.000 mkw., to stanowi prawie 50 proc. popytu za cały 2021 rok. Czynniki napędzające taki rekordowy popyt to stały rozwój firm z branży e-commerce, firm dystrybucyjnych, motoryzacyjnych oraz produkcyjnych - powiedział Dyrektor Generalny firmy doradczej Litwiniuk Property - Patryk Litwiniuk.

CTPark Timisoara Ghiroda korzysta z doskonałej lokalizacji dla dystrybucji, logistyki i produkcji, która znajduje się w odległości 6 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Timisoara i 1 km od autostrady A1 prowadzącej do obwodnicy Aradu i Timisoary. CTPark Timisoara II oferuje elastyczną przestrzeń do dystrybucji lub produkcji o łącznej powierzchni 100.000 mkw.

