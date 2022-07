LKQ Europe będzie mieć nowy magazyn na terenie parku GLP

Inwestycja jest realizowana na terenie kompleksu GLP Kraków Airport Logistics Centre.

Dzięki inwestycji w nowy magazyn centralny pod Krakowem LKQ rozbudowuje sieć logistyczną w Europie.

Budowa magazynu ELIT Polska rozpoczęła się w styczniu 2022 roku i potrwa do drugiej połowy 2022 roku.

Uruchomienie nowej powierzchni magazynowej i biurowej planowane jest na 21 listopada 2022 roku. Magazyn centralny będzie obsługiwany przez spółkę ELIT Polska, która jest częścią LKQ Europe.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Chcemy jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych Klientów w Polsce, dlatego stale dążymy do zwiększania zasobów logistycznych oraz poprawiania jakości realizowanych dostaw. Uruchomienie nowego magazynu ma strategiczne znaczenie w kontekście dalszego rozwoju ELIT Polska. Poprzez inwestycję w Modlniczce pod Krakowem nie tylko zapewnimy naszym klientom profesjonalną obsługę zgodną ze światowymi standardami, ale przede wszystkim inwestujemy w przyszłość – mówi Gelu Manta, CEO ELIT Polska.

Inwestycja da 11 tys. mkw. i ponad 100 tys. produktów w magazynie

Powierzchnia magazynu ELIT Polska wyniesie 11 tys. mkw, dzięki czemu obiekt będzie mógł magazynować ponad 100 tys. produktów. Budynek będzie wyposażony w czterokondygnacyjną antresolę do składowania części samochodowych oraz 22 doki przeładunkowe do obsługi przyjęć i wysyłek. Magazyn będzie również przygotowany do szybkiej obsługi rynku motoryzacyjnego oraz klientów biznesowych i indywidualnych, którzy będą chcieli skorzystać z bezpośredniego odbioru towaru. Lokalizacja na terenie kompleksu GLP Kraków Airport Logistics Centre jest dużym atutem pod względem komunikacji z centrum miasta, a także krajowym i międzynarodowym transportem lotniczym. Inwestycja zapewnia również 700 metrów kwadratowych powierzchni biurowej.

- Będąca czołowym dystrybutorem części motoryzacyjnych firma Elit Polska zdecydowała się wynająć ponad 11 tys. mkw. powierzchni magazynowej w centrum logistycznym w Krakowie. Korzyści, jakimi dysponuje GLP Kraków Airport Logistics Centre to m.in. bliskość autostrady A4, możliwość elastycznego kształtowania modułów i powierzchni magazynowej i biurowej. Powierzchnia najmu budowana dla Elit Polska jest powierzchnią specjalistyczną. Magazyn będzie wyposażony w wielopoziomową antresolę służącą do magazynowania części motoryzacyjnych oraz magazyn do składowania produktów niebezpiecznych. Powierzchnia najmu będzie przygotowana dla stałych miejsc pracy ludzi – mówi Konrad Jacewicz, Associate, Cushman & Wakefield.

Specjaliści firmy Cushman & Wakefield byli odpowiedzialni za przygotowanie specyfikacji technicznej przyszłego obiektu, negocjacje warunków technicznych oraz komercyjnych najmu. Wiodący deweloper powierzchni magazynowych – firma GLP, sprostał zadaniu wyznaczonemu przez Klienta i wybuduje budynek ze wszystkimi dostosowaniami niezbędnymi do prowadzenia działalności operacyjnej, w tym dostosowaniem budynku do usytuowania w nim wielopoziomowej antresoli – mówi Konrad Jacewicz, Associate, Cushman & Wakefield.

Najnowocześniejsza logistyka i zrównoważony rozwój

Nowatorskie rozwiązania technologiczne i techniczne są kluczowym czynnikiem rozwoju firmy. Technologie zastosowane przy budowie nowego magazynu, w znacznym stopniu obniżają koszty jego funkcjonowania, jak również umożliwią podniesienie komfortu pracy załogi. Wpłynie to w istotny sposób na zwiększenie wydajności dystrybucyjnej naszego nowego magazynu centralnego – mówi Paweł Wójcik, dyrektor logistyki ELIT Polska.

Zrównoważony rozwój jest jednym z głównych priorytetów firmy. Zgodnie ze strategią korporacyjną firmy, budynki magazynowe i biurowe ELIT Polska zostaną wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i środowiskowe wpływające m.in. na zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwo pracy. Należą do nich m.in. oświetlenie LED, panele fotowoltaiczne oraz destryfikatory, które mają bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu. Dzięki zastosowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku, inwestycja uzyskała certyfikat BREEAM.