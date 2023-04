Firma Daikin Europe N.V. rozpoczęła 4 kwietnia br. budowę nowej fabryki pomp ciepła w Łodzi. Jest to pierwszy zakład produkcyjny Daikin w Polsce.

Inwestycja o wartości 300 milionów euro to największa inwestycja zagraniczna w Polsce w ostatnich latach.

Do 2030 roku pozwoli na stworzenie 3 000 nowych miejsc pracy.

Zakończenie budowy planowane jest na kwiecień 2024 roku.

Nowa fabryka rozpocznie działalność w lipcu 2024 roku.

W Ksawerowie koło Łodzi odbyła się dzisiaj uroczystość inaugurująca budowę fabryki pomp ciepła firmy Daikin. Gospodarzami ceremonii, która odbyła się według tradycyjnego japońskiego rytuału, byli przedstawiciele zarządu Daikin Europe, a uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu i inni wysokiej rangi urzędnicy państwowi oraz ambasador Japonii w Polsce.

Na działce o powierzchni 320 000 mkw. powstanie nowy zakład produkcyjny firmy Daikin, w którym do 2030 r. zatrudnienie znajdzie 3000 osób. Ta znacząca inwestycja, której wartość szacowana jest na 300 milionów euro, wzmacnia pozycję firmy Daikin w obszarze produkcji pomp ciepła na szybko rozwijającym się rynku europejskim. Decyzja o ulokowaniu nowej fabryki w Polsce wiąże się z wieloma korzyściami: pozwoli firmie Daikin na dostęp do największych zasobów wykwalifikowanych pracowników w Europie Środkowo-Wschodniej, da jej dostęp do innych rynków oraz możliwość korzystania ze stabilnych łańcuchów dostaw.

Daikin, jedna z najszybciej rozwijających się firm w Europie i lider rynku systemów pomp ciepła i klimatyzacji, a także filtracji powietrza, zwiększa produkcję energooszczędnych pomp ciepła, aby zaspokoić rosnący popyt na rozwiązania oparte na czystej energii w ramach transformacji energetycznej w Europie. Oczekuje się, że do roku 2025 rocznie w Europie będzie instalowanych co najmniej 3,5 miliona pomp ciepła, co oznacza wzrost o około 30 proc. w skali roku.

Nowa fabryka wpisuje się w strategię „bliskości” firmy Daikin, zgodnie z którą wszystkie produkty sprzedawane w Europie są także tutaj opracowywane i wytwarzane, by zaspokajać lokalne potrzeby. Ten zakład produkcyjny, wraz z istniejącymi europejskimi fabrykami w Belgii, Czechach i Niemczech, będzie wytwarzał największą liczbę pomp ciepła Daikin w Europie.

Masatsugu Minaka, Prezes Zarządu Daikin Europe N.V. i Senior Executive Officer, Daikin Industries, Ltd. Fot. Mat. pras.

Daikin Europe świętuje w tym roku doniosły kamień milowy: naszą 50. rocznicę działalności w Europie. Działamy na rynku europejskim od momentu rozpoczęcia produkcji w 1973 roku w naszej pierwszej europejskiej fabryce w Ostendzie, w Belgii. W oparciu o naszą "Strategię bliskości" mamy lokalnie ugruntowaną pozycję i produkujemy blisko rynków, na których sprzedajemy. Dzięki inwestycji 300 milionów euro tutaj w Polsce, zobowiązujemy się do stworzenia 3 000 miejsc pracy do 2030 roku i rozwijania współpracy z lokalnymi dostawcami w Polsce przez wiele kolejnych lat - powiedział Masatsugu Minaka, Prezes Zarządu Daikin Europe N.V. i Senior Executive Officer, Daikin Industries, Ltd.

- Na początku lipca ubiegłego roku ogłaszaliśmy wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim i kierownictwem firmy Daikin jej nową inwestycję w Ksawerowie koło Łodzi. Cieszę się, że już dziś rozpoczynamy realizację tego ważnego dla regionu i kraju przedsięwzięcia. To największa w ostatnich latach inwestycja zagranicznej firmy w Polsce i największa w historii Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, - podkreśla minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. - Ostatnie lata są rekordowe pod względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Fot. Mat. pras.

- Atrakcyjność inwestycyjna Polski jest potwierdzona w różnego rodzaju rankingach eksperckich, a także ma odzwierciedlenie w ratingach polskiej gospodarki. Nasze atuty to przede wszystkim atrakcyjne położenie geograficzne, wielkość rynku, wysoko wykwalifikowane kadry, sieć uczelni czy zachęty skierowane do inwestorów. Polska gospodarka wielokrotnie udowodniła swoją siłę i stabilność. Nowa inwestycja Daikin w Polsce jest tego potwierdzeniem - dodaje minister Buda.

Daikin, jako odpowiedzialny, szybko rozwijający się lider rynku, na pierwszym miejscu stawia potrzeby społeczności w których działa, swoich pracowników, klientów i partnerów. Ceremonia inauguracji budowy (w języku japońskim: „tokoshizume no matsuri”) odbywa się tuż przed rozpoczęciem prac budowlanych. Jest to religijna ceremonia oparta na japońskiej tradycji i polega na uspokojeniu bogów ziemi, oddaniu im czci, poproszeniu o zgodę na budowę oraz modlitwie o zapewnienie bezpieczeństwa personelowi i budynkom powstającym w czasie budowy.

