Łódź pierwszym partnerem InPost w pakcie dla polskich miast

Mieszkańcy Łodzi wkrótce będą mieli dostęp m.in. do jeszcze szerszej sieci Paczkomatów® InPost – miasto udostępniło 70 nowych lokalizacji, a także do większego wachlarza usług miejskich – m.in. ładowarek do samochodów elektrycznych przy Paczkomatach®. W ramach porozumienia InPost będzie sukcesywnie zwiększał swoją flotę samochodów elektrycznych w Łodzi, tak aby uzyskać pełną zeroemisyjność uzgodnionym z miastem, gwarantowanym terminie.

- Wszyscy wiemy, jak katastrofalna jest jakość powierza zwłaszcza w dużych miastach. Jego poprawa to wymóg chwili obecnej, a nie odległej przyszłości. Dlatego zaproponowaliśmy miastu Łódź, aby było pierwszym w Polsce partnerem naszego programu ‘Green City’. Ma on znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń wynikającą z rozwoju e-commerce – przez zmniejszenie emisji CO2 i ruchu samochodów w centrach miast, a także wprowadzenie samochodów elektrycznych w miejsce tych o napędzie spalinowym. Paczkomaty® InPost – jako najbardziej ekologiczna forma dostawy przesyłek, która znacząco, bo aż o 75 proc. ogranicza emisję CO2 w porównaniu do tradycyjnych przesyłek kurierskich – od lat wpisują się w ten program. Teraz idziemy krok dalej – w ramach naszego programu wspomagamy także realizację idei ‘smart city’, czyli mobilnego dostępu do szeregu usług miejskich oraz budowę sieci ładowarek elektrycznych umiejscowionych przy Paczkomatach®. Łódź to pierwsze miasto z naszą nową ofertą, ale co ważne – każde miasto lub gmina w Polsce może przystąpić do naszego zielonego paktu i otrzymać pakiet eko razem z ustalonym terminem wymiany floty samochodów kurierskich obsługujących miasto na samochody elektryczne. Także polskie miasta rozumieją problem związany z zanieczyszczeniami środowiska – zainteresowanie projektem przeszło nasze oczekiwania, więc wkrótce planujemy kolejne wdrożenia. Dotychczas żadna firma kurierska na świecie nie zaproponowała podobnego rozwiązania. Środowisko to nasza wspólna odpowiedzialność – my zaczynamy od siebie – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.