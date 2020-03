Łódzki magazyn jako hub przeładunkowy dla nowego Jedwabnego Szlaku

Lokalizacja magazynu, zaledwie 1000 metrów od kolejowego terminala kontenerowego w Łodzi, to doskonałe rozwiązanie nie tylko dla importerów, ale także eksporterów z Polski i Europy, gdyż Langowski Logistics uruchomił jednocześnie konsolę eksportową w relacji Łódź – Chengdu (prowincja Syczuan w środkowych Chinach).

Langowski Logistics specjalizuje się w transporcie ładunków skonteneryzowanych zarówno pełnokontenerowych (FCL), jak i drobnicowych (LCL) na całym świecie. Oferuje klientom kompleksowe rozwiązania logistyczne, w tym transport morski, transport kolejowy, transport lotniczy i drogowy. Oferta Langowski Logistics obejmuje również składowanie, przeładunek i dystrybucję towarów w nowoczesnych magazynach i składach celnych. Poza Łodzią magazyny firmy mieszczą się w Gdyni, Gdańsku i Pruszkowie k. Warszawy. Zarząd spółki zapowiada, że wkrótce (jeszcze w tym półroczu) nastąpi otwarcie kolejnych magazynów.

Łódzki magazyn Langowski Logistics jest dostosowany do czasowego składowania, a niebawem otrzyma również pozwolenie na skład celny. Central European Logistics Hub firmy Panattoni jest zlokalizowany tuż przy A1 – jedynej polskiej autostradzie o przebiegu północ-południe. Dojazd do węzła łączącego autostradę A1 oraz A2 zajmuje zaledwie 20 minut jazdy. Dla Langowski Logistics ważna była lokalizacja w centrum Polski z dostępem do przecięcia się europejskich szlaków wschód-zachód i północ-południe. Istotne było również położenie w granicach miasta, co znacznie ułatwi dojazd pracownikom.

– Inwestycja położona jest w centrum Polski z dostępem do przecięcia się europejskich szlaków wschód-zachód i północ-południe, a jej lokalizacja w granicach miasta ułatwia firmom prowadzenie działalności produkcyjnej i magazynowej, zaś pracownikom zapewnia szybki i łatwy dojazd do pracy – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni. – Realizacja Central European Logistics Hub zbliżyła się do półmetka z planowanej powierzchni 600 000 mkw., a swoje miejsce znalazły tu bardzo różne firmy zarówno producenci sprzętu AGD, sieci sklepów RTV i AGD, artykułów dla dzieci i oczywiście logistycy jak Langowski Logistics, co nas bardzo cieszy – dodaje.

– Firma Langowski Logistics bierze czynny udział w rozwoju transportu kolejowego na Nowym Jedwabnym Szlaku zarówno poprzez obsługę ładunków w imporcie, jak i poprzez uruchamianie towarowych połączeń eksportowych z Chinami. Jedną z kluczowych lokalizacji dla tego przedsięwzięcia jest Łódź, gdzie funkcjonuje terminal intermodalny. Głównym czynnikiem branym pod uwagę przy lokowaniu nowego oddziału było bezpośrednie położenie przy terminalu oraz atrakcyjne warunki najmu – mówi Jakub Dudkiewicz, doradca w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych firmy Cresa Polska.