MLP Group sfinalizowało transakcję z Santander Bank Polska. Zgodnie z ustalonymi warunkami instytucja udzieliła finansowania w wysokości ponad 19 mln euro oraz 4 mln zł. W zawarciu transakcji doradzała kancelaria Kycia Legal.

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na refinansowanie istniejących i finansowania budowy nowych obiektów magazynowych w ramach parku logistycznego MLP Łódź. W nowo powstającym centrum dotychczas oddane do użytkowania zostało już ponad 43 tys. mkw.nowoczesnej powierzchni. W ramach docelowej powierzchni możliwe jest wybudowanie drugie tyle obiektów.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sfinalizowania transakcji z kolejną wiodącą instytucją finansową w Polsce. W imieniu MLP Group chciałabym podziękować Santander Bank Polska za partnerską współpracę i mam nadzieję na dalsze budowanie naszych relacji biznesowych – powiedziała Monika Dobosz, CFO w MLP Group.

- Długoterminowe finansowanie udzielone przez Santander Bank Polska, instytucję finansową wspierającą od wielu lat rozwój sektora magazynowo-logistycznego w Polsce, jest efektem pozytywnego postrzegania modelu działania MLP Group S.A, profesjonalizmu jego pracowników oraz wysokiej jakości aktywów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję na dalszy, dynamiczny rozwój naszej współpracy – podkreślił Paweł Sobień, Corporate Clients Director Santander Bank Polska.

- Cieszymy się, że Kycia Legal mogła współpracować z Santander Bank Polska i MLP Group. Dziękujemy za zaufanie obu stron przy realizacji ich pierwszej wspólnej transakcji – powiedział Grzegorz Kycia, Partner Kancelaria Prawna Kycia.

Projekt MLP Łódź to nowoczesne centrum logistyczno-dystrybucyjne zlokalizowane w południowo wschodniej część Łodzi, w dzielnicy Widzew, zaledwie 4 km od autostrady A1, łączącej Łódź z Trójmiastem oraz ok. 20 km (10 min) od autostrady A2 (Berlin-Poznań-Warszawa). Dużą zaletą jest bliskość komunikacji miejskiej. Powstaje na działce ok. 20,98 ha i docelowo dostarczy 86,8 tys. m2. Nowe centrum zostanie powstaje zgodnie zasadami zrównoważonego rozwoju, a obiekty magazynowe zostaną poddane certyfikacji BREEAM. Kompleks logistyczny MLP Łódź skierowany jest przede wszystkim do najemców z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji.

