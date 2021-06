Logistyka miejska kusi nietypowych najemców. Muzeum Sztuki Nowoczesnej wybiera magazyn

Magazyny z obszaru logistyki miejskiej oferują ciekawe możliwości również mniej typowym najemcom tego typu przestrzeni.

Firma doradcza JLL reprezentowała MSN w procesie poszukiwania odpowiedniej lokalizacji, która umożliwi zabezpieczenie posiadanych zbiorów.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, prezentujące sztukę XX wieku oraz tworzoną współcześnie, zostało powołane w 2005 roku przez Ministerstwo Kultury, a od 2006 roku jest współprowadzone wspólnie z Urzędem m.st. Warszawy.

W 2017 roku MSN zainaugurowało działalność Muzeum nad Wisłą, czyli przestrzeni wystawienniczej przy Bulwarach Wiślanych. W 2019 roku rozpoczęła się budowa nowej siedziby Muzeum na placu Defilad. Budynek zaprojektowany przez nowojorskiego architekta, Thomasa Phifera, ma być udostępniony zwiedzającym w 2023 roku.

- W ciągu 16 lat swojej działalności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zebrało ponad 1000 dzieł. W związku z tym bardzo istotne było dla nas dopasowanie optymalnego zaplecza magazynowego, które pozwoli zabezpieczyć zarówno odpowiednie warunki przechowywania, jak i opiekę konserwatorską nad wszystkimi posiadanymi zbiorami. Te aspekty mają kluczowe znaczenie nie tylko dla gromadzenia i powiększania kolekcji dzieł sztuki, ale też rozszerzania dostępności do nich. Niewątpliwym atutem jest również wysoka jakość powierzchni oraz doskonała lokalizacja centrum magazynowego - mówi Hubert Kowalski, Kierownik Działu Operacyjnego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

- Transakcja najmu zawarta przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie stanowi świetny przykład na to, że również instytucje kultury potrzebują profesjonalnego zaplecza magazynowego w odpowiednim standardzie. Takie oczekiwania spełnia inwestycja Hillwood Warszawa Targówek, która stanowi nie tylko nowoczesne centrum dystrybucji, ale również miejskie zaplecze dla lokalnych instytucji i firm. To między innymi możliwość dostosowania części magazynu na potrzeby działalności konserwatorskiej oraz atrakcyjna lokalizacja nowego parku, przyczyniły się do wyboru przez MSN miejskiego magazynu firmy Hillwood na Targówku - zaznacza Piotr Chabracki, Konsultant w Dziale Wynajmu Powierzchni Magazynowych, JLL.