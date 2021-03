Logistyka miejska sięga po nowe grunty

Logistyka miejska pochłania coraz większą część magazynowego tortu w Polsce. Jak wynika z danych JLL i SEGRO, dostępne grunty inwestycyjne oraz możliwość rozbudowy istniejących parków w ośmiu największych aglomeracjach umożliwiają realizację nawet 4 mln mkw., co pozwoliłoby odpowiedzieć na wyzwania związane z dostępnością tego typu produktu. Deweloperzy muszą jednak zwrócić uwagę na działki typu brownfield czy obiekty, które mogą zostać przekształcone na magazyny.

2020 rok był rekordowy pod względem aktywności inwestorów w sektorze magazynowym, którzy sfinalizowali transakcje o łącznej wartości ok. 2,7 mld euro. Jak wskazuje raport JLL i SEGRO „Logistics Avenue. Logistyka miejska w Polsce”, wraz z postępującą dywersyfikacją tego segmentu rynku, fundusze inwestujące w obiekty magazynowe coraz mocniej interesują się również miejskimi nieruchomościami logistycznymi.

- Od 2015 roku na miejskie magazyny przypadło ogółem 11 proc. wartości transakcji w sektorze magazynowym. W ciągu ostatnich pięciu lat właściciela zmieniły 44 budynki w ramach 27 transakcji.

Miejskie obiekty magazynowe to pożądane produkty w ofercie deweloperów oraz portfelach inwestorów. Dzięki lokalizacji w obrębie dużych aglomeracji lub blisko ich granic, ten typ nieruchomości logistycznych osiąga wyższe ceny sprzedaży za metr kwadratowy, a to równoważy wyższe koszty gruntu i czynsze płacone przez najemców, jeśli zestawimy je w magazynami typu big-box położonymi dalej od centrów miast. Same magazyny miejskie stanowią też ciekawe wyzwanie urbanistyczno-biznesowe, jako że pozwalają na realizację projektów o charakterze mixed-use, które oprócz roli magazynów łączą też funkcje biurowe, wystawiennicze i związane z obsługą handlu, szczególnie e-commerce - tłumaczy Bożena Krawczyk, dyrektor Inwestycyjna SEGRO na Europę Centralną.

Sektor magazynowy jako jedyny w 2020 roku dostrzegł pierwsze oznaki powrotu do kompresji stóp kapitalizacji. Wyjątkowo wysoki popyt, stosunkowo niskie koszty finansowania i ograniczona dostępność najlepszych produktów na rynku sugerują, że presja na obniżanie stóp powinna być widoczna w całym 2021 roku. W przypadku najlepszych standardowych nieruchomości logistycznych, stopy na koniec roku wyniosły 5,75 proc. Magazyny wynajęte na dużo dłuższy niż standardowo okres (powyżej 10 lat) oraz zaprojektowane i wybudowane dla konkretnego najemcy (BTS) mogły osiągać stopy kapitalizacji nawet poniżej 4,5 proc. Z kolei najlepsze projekty miejskie w Warszawie były wyceniane na około 5,5 proc.

