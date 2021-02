Logistyka ostatniej mili może oznaczać nowe życie dla centrów handlowych I generacji

Około 20 proc. to udział internetowego handlu w ogólnym wolumenie zakupów dokonywanych przez indywidualnych konsumentów. Większość tych konsumentów deklaruje, że nie skorzystają ponownie z usług danej firmy dostarczającej produkty w wypadku wcześniejszych złych doświadczeń z dostawą. Jednocześnie znaczna część kosztów dostarczenia zamówionych towarów do adresatów przypada na końcowy odcinek dostawy. Czy to jest przyczyna rosnącego znaczenia magazynów tzw. „ostatniej mili”?



Wraz z rosnącymi wymaganiami konsumentów firmy logistyczne poszukują możliwości szybszej i bardziej niezawodnej dostawy produktów do konsumentów, co obecnie zapewnia już nie tyle przewagę nad konkurencją, co utrzymanie się na rynku w silnie konkurencyjnym środowisku, które współzawodniczy ze sobą między innymi tempem dostawy i obniżeniem jej kosztów dla finalnego odbiorcy.



W odpowiedzi na rynkowe potrzeby firmy rozpoczęły rozwój sieci mniejszych nieruchomości magazynowych, zlokalizowanych na obrzeżach lub w pobliżu ośrodków miejskich, co pozwala z jednej strony zaoszczędzić czas, a z drugiej limitować koszty dostarczenia przesyłek. Magazyny zlokalizowane w dużej odległości od ośrodków miejskich i o dużej powierzchni nie zapewniają wymaganej elastyczności. Rozwój modeli biznesowych w oparciu o ideę magazynów „ostatniej mili” zakłada odległość od magazynu do finalnego adresata nie większą niż 7-8 mil stąd wzięła się nazwa.



Szybciej, taniej, lepiej, czy tak możemy podsumować ideę ostatniej mili?



W dużym uproszczeniu tak. Nowy sposób dystrybucji towarów wpływa na zmianę organizacji na przykład dużych operatorów logistycznych, którzy mogą planować odpowiednie struktury w oparciu o mniejsze regiony i tym samym optymalizować koszty. W przypadku obsługi danych lokalnych obszarów przez duże magazyny wydłuża się okres dostawy oraz zwiększają się niezbędne nakłady finansowe – choćby poprzez większe odległości, które zwykle dzielą duże centra dystrybucyjne od adresatów.



Aby lepiej zobrazować znaczenie lokalizacji możemy posłużyć się ciekawym przykładem działań, które dają się zaobserwować na niektórych zagranicznych rynkach: trend nabywania starszych wielkopowierzchniowych nieruchomości handlowych i przekształcania ich w magazyny „ostatniej mili”. Wiąże się to z szeregiem wyzwań: od zapewnienia sprawnej komunikacji wewnątrz obiektu po możliwości infrastruktury komunikacyjnej w najbliższym otoczeniu w tym zwłaszcza dopuszczalnej przepustowości. Jest to jednak pewien kierunek, który w wybranych przypadkach dla obiektów handlowych pierwszej generacji może oznaczać drugie życie.



Czyli rozwój magazynów ostatniej mili jest niezbędny do zachowania przewag konkurencyjnych na dzisiejszym konkurencyjnym rynku?



To zależy od specyfiki działania oraz danego obszaru, ale w wielu przypadkach tak. Konsumenci oczekują możliwie szybkich dostaw przy możliwie niskim koszcie. Dużą rolę odgrywa tutaj również koszt samego magazynu. W przypadku niektórych lokalizacji nabywamy działki zgodne z oczekiwaniami naszych klientów i budujemy na nich odpowiednie struktury. Nierzadko magazyny takie wyposażone są w liczne nowoczesne rozwiązania umożliwiające automatyzację procesu. W innych przypadkach możemy przygotować dla naszych klientów nowoczesne powierzchnie konwertując istniejące nieruchomości i dopasowując je do wymagań w bardziej tradycyjnym modelu, co dla niektórych firm może okazać się tańszym rozwiązaniem. Nasza firma skupiona jest na dostarczaniu nieruchomości w możliwie największym stopniu dopasowanych do wymagań klienta, które pozwolą na skuteczną budowę przewag konkurencyjnych.



Co jest najważniejszym czynnikiem sukcesu w przypadku magazynów ostatniej mili?



Na pewno właściwie zaplanowane procesy logistyczne, których ważną częścią jest między innymi system umożliwiający konsumentom bieżące śledzenie przesyłek. Z jednej strony jest to ogromne ułatwienie dla docelowych odbiorców, a z drugiej nieocenione źródło informacji dla firm odpowiedzialnych za logistykę: umożliwia identyfikację słabych punktów w łańcuchu logistycznym i wdrożenie działań zaradczych.



Znaczenie e-commerce na pewno będzie rosło. Nadal przybywać będzie tradycyjnych sieci handlowych, które będą rozwijały kanały sprzedaży w Internecie, jak i firmy, które od dawna już korzystają z internetowych kanałów, będą dalej w tym obszarze się rozwijać i współzawodniczyć o klientów. Stąd przewidujemy rosnące zapotrzebowanie na magazyny ostatniej mili. Dostarczenie nieruchomości które pozwalają na skuteczną budowę przewag konkurencyjnych, wymagają od zespołu wiedzy i doświadczenia. Nasz zespół, który współpracuje na co dzień z liderami branży logistycznej posiada niezbędne kompetencje, a bogaty bank ziemi będący w posiadaniu DL Invest Group umożliwia szybką realizację niezbędnych struktur w wybranej części kraju.