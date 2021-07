Logistyka, produkcja i handel będą zatrudniać, choć są obawy

Pracodawcy mają świadomość, że szukanie nowych pracowników a później zarządzanie personelem jest w pandemii utrudnione. Wskazuje tak 78% firm produkcyjnych, handlowych i logistycznych.

Większym wyzwaniem jest tylko zarządzanie zmieniającym się zapotrzebowaniem i popytem wśród klientów.

- Z danych GUS wynika, że tylko w maju tego roku w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób zatrudnienie wzrosło o 2,7% w porównaniu rok do roku, a w ciągu miesiąca zwiększyło się o 21,6 tys. osób. Powoli zbliżamy się do poziomów wzrostu zatrudnienia notowanych przed wybuchem pandemii, co jest świetną informacją o rynku pracy. Ofert pracy nie brakuje m.in. w sektorze logistycznym, co potwierdzają wyniki naszego raportu „Confidence Index”. W tej branży zapotrzebowanie na pracowników utrzymało się na poziomie notowanym przed pandemią. Widać jednak, że pracodawcy mają świadomość trudności z jakimi wiąże się aktualnie rekrutacja. Niemal 8 na 10 przedsiębiorców wskazuje, że zarządzanie personelem jest w pandemii utrudnione. Chodzi nie tylko o sam proces zatrudnienia, ale również wdrożenia pracownika, a następnie jego utrzymania – mówi Agata Czarnecka, dyrektor w dziale badań i analiz w CBRE.

Zróżnicowane plany rekrutacyjne

Z raportu „Confidence Index” wynika, że plany rekrutacyjne w ciągu najbliższych 12 miesięcy różnią się w poszczególnych branżach. Firmy logistyczne w większości spodziewają się wzrostu liczebności kadry (62%) i nie planują redukcji. Natomiast wśród firm handlowych i produkcyjnych większość (68%) spodziewa się braku zmian w zatrudnieniu, 20% wzrostu, a 12% niewielkiego spadku. Eksperci CBRE wskazują, że różnice w planach rekrutacyjnych to pochodna wpływu pandemii na poszczególne branże.

