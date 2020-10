Logistyka sektora magazynowego przedłuża najem w P3 Błonie

XBS Logistics świadczy kompleksowe usługi logistyczne w ramach grupy kapitałowej XBS. Firma stawia na nowoczesne rozwiązania zoptymalizowane pod kątem e-commerce (fulfillment, dropshipping oraz cross border). Jako jedna z niewielu firm w Europie oferuje swoim klientom usługi optymalizacji procesu logistycznego w zakresie ekologii i wpływu na środowisko.

Park logistyczny P3 Błonie znajduje się na zachód od Warszawy, przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 z autostradą A2. W 14 budynkach mieści się ponad 278 000 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej. Duże możliwości dostosowania powierzchni do prowadzonej działalności i bardzo korzystne położenie, sprawiają, że park P3 Błonie jest chętnie wybierany przez operatorów logistycznych i najemców, którzy prowadzą z niego dystrybucję na cały kraj, a znakomita większość magazynów jest stale wynajęta.

- Przedłużenie umowy przez XBS Logistics to przykład konsekwentnego trzymania się ustalonej strategii. Nawet w czasie zagrożenia COVID-19 XBS Logistics nie zwalnia tempa i świadczy klientom usługi na najwyższym poziomie, operując na nowoczesnej powierzchni. Przewidujemy, że dzięki silnej strategii firma poprawi swoją pozycję rynkową w 2021 r. Z przyjemnością pomożemy klientowi w dalszym rozwoju – mówi Jakub Kurek, Associate Director w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych w firmie Cresa Polska.

- To już kolejny raz, kiedy XBS Logistics zdecydował się przedłużyć z nami współpracę. Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów nie tylko przed zawarciem umowy najmu, ale przede wszystkim przez cały czas jej trwania, a fakt, że zostają z nami na dłużej jest dla nas najlepszym potwierdzeniem, że robimy to we właściwy sposób – mówi Anna Brym, Leasing Manager w P3 Logistic Parks w Polsce.