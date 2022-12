Do grona najemców MLP Group dołączy Logmaster. Firma logistyczna wynajęła około 6,8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni w ramach największego kompleksu magazynowego w regionie.

Przekazanie gotowego obiektu planowane jest w czerwcu 2023 r.

W negocjacjach najemcę wspierała firma doradcza Newmark Polska.

Centrum logistyczne MLP Pruszków II zyska nowego najemcę. MLP Group podpisało swoją pierwszą umowę z firmą Logmaster, której dostarczy około 6,8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni w rozbudowywanym największym kompleksie magazynowym w regionie. Najemca zamierza przeznaczyć blisko 6,5 tys. mkw. na cele magazynowe. Na pozostałych około 300 mkw. powstaną nowoczesne powierzchnie biurowe i socjalne. W zawarciu transakcji pośredniczyła firma doradcza Newmark Polska.

Firma Logmaster posiada silną pozycję w branży usług logistycznych i celnych. Na rynku działa od 1993 roku. Przekazanie najemcy gotowej powierzchni planowane jest w czerwcu 2023 r. czyli na trzydziestolecie firmy. Część hali, przeznaczona pod sortowanie dostaw, pakowanie i przepakowywanie towarów, zostanie dodatkowo doświetlona światłem naturalnym, poprawiając komfort pracy pracowników. Logmaster to nie tylko logistyka i cło, ale też pasje.

Witamy w gronie naszych najemców nową firmę Logmaster. Zgodnie z ustaleniami przygotujemy dla niej powierzchnię logistyczną, uwzględniającą podwyższony komfort użytkowania dzięki doświetleniu wnętrz poprzez dodatkowe okna w elewacji. Warto jednak podkreślić, że oferowany przez nas standard jest na bardzo wysokim poziomie. Zgodnie ze strategią wszystkie nasze nowo powstające obiekty, są poddawane procesowi certyfikacji BREEAM. Oznacza że są budowane z uwzględnieniem rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne i zwiększające komfort dla pracowników – powiedział Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group S.A.

Dynamiczny rozwój firmy Logmaster sprawił, że nasz Klient potrzebował pilnie wynająć powierzchnię o 50 proc. większą od dotychczasowej. MLP Pruszków II okazał się najlepszą opcją dostępną od zaraz. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w znalezieniu optymalnej powierzchni magazynowej, która zapewni komfortowe warunki pracy i prowadzenia działalności dla firmy Logmaster w najbliższych latach – mówi Miłosz Borkowski, Senior Associate w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych firmy Newmark Polska.

Projekt MLP Pruszków II to nowoczesne centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 393 tys. mkw. Wybrane budynki posiadają prestiżowy certyfikat BREEAM. Zgodnie ze strategią MLP Group w zakresie ESG na dachach montowane są instalacje fotowoltaiczne. Dzięki elastycznemu podejściu do indywidualnych potrzeb najemców, centrum jest w stanie sprostać wymaganiom klientów z różnych branż.

MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, które umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej. Na terenie parku znajduje się przystanek autobusowy oraz działa samoobsługowa stacja wynajmu rowerów Nextbike.

