Loty będą droższe. Ryanair, Wizz Air, DHL Express i Lufthansa Cargo wyjaśniają dlaczego

Sytuację dla WNP.PL nakreślają menadżerowie z PLL LOT, Ryanair, Wizz Air, Enter Air oraz DHL Express i Lufthansy Cargo.

Pasażerskie linie są na różnym etapie wymiany floty na niskoemisyjną. A cargo? Tu sytuacja jest gorsza, bo wykorzystywane są najczęściej starsze, mniej oszczędne, a przez to emitujące więcej CO2 maszyny.

Zrównoważone paliwo lotnicze (SAF) to mieszanka konwencjonalnego paliwa do silników odrzutowych ze zrównoważonymi domieszkami. Główną korzyścią SAF jest redukcja emisji CO2.

Paliwa takie są produkowane z udziałem biomasy lub węgla pochodzącego z recyklingu, a przez to spełniają one rygorystyczne normy zrównoważonego rozwoju. SAF produkuje się również z olejów spożywczych, odpadów komunalnych (drewno) czy cukrów.

- Polityka klimatyczna UE to jeden z motorów przemian w branży lotniczej w kwestii redukcji emisji. Wzrasta świadomość konieczności dostosowania się do rosnących wymagań i już teraz widzimy na przykład wzrost stosowania alternatywnego paliwa lotniczego SAF. Rosnące wymagania producentów towarów w dziedzinie redukcji śladu węglowego łańcucha dostaw będą dodatkowym impulsem przemian - podkreśla Wojciech Ryglewicz, szef Lufthansy Cargo na Europę Środkowo-Wschodnią.

Pakiet „Fit for 55” ambitnie zakłada osiągnięcie 55 proc. redukcji emisji do 2030 roku, a ostatecznie - zerowej emisji netto do 2050 roku.

Pomimo tego, że lotnictwo to tylko około 2 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla, to szefowie spółek z tej branży doskonale wiedzą, że od kosztownego procesu ograniczającego emisje nie ma już odwrotu.

