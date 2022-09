LPP Logistics otwiera największy magazyn Fulfillment Center

Uroczyście otwarto nowe Fulfillment Center w Pruszczu Gdańskim, które docelowo wygeneruje na Pomorzu nawet do 2 tys. nowych miejsc pracy.

Obiekt dostarczony przez Panattoni będzie dedykowany obsłudze e-commerce i jest obecnie największym tego typu magazynem w sieci dystrybucji Grupy LPP.

Na powierzchni liczącej łącznie 64 tys. mkw. pomieści do 6 mln sztuk odzieży i akcesoriów.

Będzie mógł realizować do 100 tys. wysyłek dziennie i tyle samo zwrotów.

Położony 15 km od Gdańska magazyn został zlokalizowany w Panattoni Park Tricity South II w Pruszczu Gdańskim, w pobliżu autostrady A1 oraz tras ekspresowych S6 i S7. Dzięki dogodnej lokalizacji, bardzo blisko Centrum Dystrybucyjnego Grupy, nowy obiekt wesprze dystrybucję w Polsce, a także zapewni bardzo szybką dostępność towarów w sklepie internetowym polskiego producenta odzieży także dla klientów z Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Włoch i Hiszpanii.

Dzięki usytuowaniu nowego obiektu w pobliżu Centrum Dystrybucyjnego LPP Logistics w Pruszczu Gdańskim, które poza zaopatrzeniem salonów Grupy obsługuje również dostawy do sieci Fulfillment Centers, jesteśmy w stanie zapewnić płynność towarową w łańcuchu dystrybucji, a jednocześnie realizować koncepcję rozwoju sieci logistycznej zgodnie z omnichannelową strategią LPP – mówi Jacek Kujawa, prezes zarządu LPP Logistics.

Nowo otwartą inwestycję zrealizowała firma Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, który na Starym Kontynencie zrealizował już blisko 17 mln mkw., z czego ponad 11 mln w Polsce. Dla Grupy LPP deweloper dostarczył wcześniej 30 tys. mkw. w ramach Panattoni Park Gdańsk III, a ponadto na początku 2023 r. ukończy blisko 70 tys. mkw. w ramach Panattoni Park Rzeszów North.

Ponad 170 tys. mkw. w ramach portfolio realizacji dla Grupy LPP, które osiągniemy w ciągu najbliższych miesięcy, potwierdza doskonałe zrozumienie potrzeb klienta i zaufanie jakim nas obdarzył. Dostarczając nowoczesne obiekty przemysłowe napędzamy międzynarodową ekspansję polskiego przedsiębiorstwa. Po raz kolejny procentuje również nasze doświadczenie w realizacjach dla e-commerce. Ponad 30 procent wszystkich obiektów przemysłowych w Polsce służy obsłudze sprzedaży internetowej, a doświadczenie takich firm jak Panattoni przyciąga międzynarodowy e-handel na krajowy rynek – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni.

Rozbudowa Fulfillment Center w Pruszczu Gdańskim jest odpowiedzią LPP Logistics na rosnące zainteresowanie klientów Grupy zakupami online i wynikające z tego zapotrzebowanie na dodatkową powierzchnię operacyjną. Nowy magazyn zwiększy wydajność logistyki LPP w obszarze e-commerce i jest kolejnym krokiem w kierunku rozwoju sprzedaży wielokanałowej. Uruchomienie nowego magazynu w globalnej sieci Fulfillment Centers LPP Logistics uwzględniało rosnące i dynamicznie zmieniające się wymagania rynkowe.

Nowy obiekt obejmuje łącznie 64 tys. mkw., z wydzieloną częścią biurową, na którą przeznaczono ponad 2 tys. mkw. Dużym atutem magazynu jest jego kompleksowość. Przystosowany jest on bowiem do jednoczesnej obsługi wysyłek i zwrotów. To za sprawą jego nietypowej dwuczęściowej konstrukcji, na którą składa się uruchomiona w lipcu ub. r. hala zwrotów, zajmująca 12 tys. mkw. oraz połączona z nią bezpośrednio nowa hala wysyłkowa o powierzchni 49 tys. mkw. Magazyn wyposażono w automatyczną linię przenośników o długości 400 m, która połączona jest z sorterem wysyłkowym typu cross-belt, umożliwiającym szybkie i dokładne grupowanie oraz transport gotowych paczek. Sprawną obsługę wspierają również wysokowydajne łączniki przepływów, separatory oraz zaawansowany system wizyjny do skanowania etykiet wysyłkowych. Całością zarządza system WMS w pełni zintegrowany z modułem wykorzystującym algorytmy sztucznej inteligencji do skracania ścieżek kompletacyjnych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu automatyki magazynowej, uruchomione Fulfillment Center daje możliwość magazynowania aż 6 mln sztuk produktów i dzienną obsługę do 100 tys. zamówień i tylu samo zwrotów.

Automatyzacja magazynu niesie ze sobą wiele korzyści i pozwala na szybszą realizację zleceń, zwiększenie zdolności operacyjnej, lepsze wykorzystanie przestrzeni oraz znaczne obniżenie ryzyka pomyłek. Wdrażanie nowoczesnych technologii opartych na sztucznej inteligencji umożliwia optymalizację działań, które z kolei zwiększają wydajność magazynową, co przekłada się na sprawność obsługi zamówień klientów – podkreśla Sebastian Sołtys, wiceprezes LPP Logistics.

Podczas realizacji projektu Panattoni Park Tricity South II, szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania z obszaru tzw. budownictwa zrównoważonego. Obiekt będący obecnie w trakcie certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent, zaprojektowano i wyposażono m.in. w technologię BMS pozwalającą na obniżenie kosztów eksploatacji i ograniczenie negatywnego wpływu obiektu na środowisko. System automatycznie steruje energią elektryczną, oświetleniem, wentylacją

i ogrzewaniem, a także ogranicza zużycie wody.

Na terenie otaczającym obiekt, który docelowo wygeneruje nawet do 2 tysięcy nowych miejsc pracy, rozplanowano także tereny zielone i łąki kwietne. Zastosowano również udogodnienia komunikacyjne dla pracowników, w tym m.in. zmodyfikowano trasy przejazdów autobusowych.