LPP Logistics oficjalnie uruchomiło nowe Fulfillment Center w Jasionce k. Rzeszowa. Nowa inwestycja zlokalizowana w gminie Trzebownisko zwiększy wydajność logistyczną spółki.

Nowa inwestycja wspiera dystrybucję przesyłek e-commerce zarówno krajowych, jak i na rynkach zagranicznych.

Magazyn o łącznej powierzchni 69 tys. mkw. i możliwości składowania do 7 mln sztuk produktów został wyposażony w systemy z zakresu automatyki.

Zapewnia obsługę do 100 tys. zamówień dziennie.

Nowy obiekt spełnia wymagania certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent, dzięki czemu gwarantuje komfort użytkowania oraz wydajności, uwzględniając jednocześnie rozwiązania wspierające ochronę środowiska.

Nowy magazyn na Podkarpaciu o powierzchni 69 tys. mkw. dołączył do zarządzanej przez LPP Logistics sieci dystrybucji, obejmującej wraz z obiektem w Jasionce już osiem lokalizacji o łącznej powierzchni ponad 450 tys. mkw. Wśród nich znajdują się centra dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim, Brześciu Kujawskim i Gdańsku oraz pięć magazynów do obsługi sprzedaży online w Polsce i za granicą. Dla obsługiwanej przez LPP Logistics gdańskiej spółki odzieżowej nowy obiekt to ważny krok w kierunku usprawnienia dystrybucji zamówień e-commerce zarówno krajowych, jak i tych realizowanych dla klientów z Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Ukrainy oraz krajów bałtyckich.

Fulfillment Center w Jasionce k. Rzeszowa.

Z perspektywy nowej spółki logistycznej, uruchomienie Fulfillment Center w Jasionce k. Rzeszowa to ważny moment w rozwoju i zwiększaniu naszych mocy operacyjnych. Cieszymy się, że pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej obiekt został oddany do użytku zgodnie z założonym harmonogramem i jest w pełni dostosowany do naszych potrzeb. Dzięki zaangażowaniu naszych partnerów i naszego zespołu, po wielu miesiącach wytężonej pracy, konsultacjach i tworzeniu optymalnych rozwiązań możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces – podkreśla Kamil Kawałek, manager ds. rozwoju sieci logistycznej LPP Logistics.

Nowatorskim rozwiązaniem, na które LPP Logistics postawiło w FC Podkarpacie jest zaawansowana technologia wspierająca operacje wysyłki paczek do klienta. Zastosowana technologia aż 7 zintegrowanych, automatycznych linii taśmociągów stanowisk pakujących z sorterem wysyłkowym ma nie tylko wpływ na sprawną realizację zamówień, ale także wygodę ich obsługi. W nowo uruchomionym magazynie zdecydowano się na zastosowanie rozwiązania sortującego jakie spotkać można w dużych sortowniach kurierskich. Sorter wysyłkowy typu cross-belt pozwoli transportować i rozsortowywać paczki na poszczególne regiony, kraje czy firmy kurierskie z prędkością ponad 5 tys. paczek na godzinę. Wysokiej jakości systemy wizyjne pozwalają z kolei na bardzo wysoką dokładność operacji sortowania paczek przemieszczających się na linii z prędkością aż 1,6 m/s.

Nowa inwestycja pozwoli nam jeszcze sprawniej realizować obsługę zamówień internetowych. Zlokalizowane na południu Polski FC jest dla nas doskonałym tzw. centrum grawitacji dla obsługi rosnących wolumenów zamówień online zarówno w Polsce, jak i w krajach sąsiednich. Obiekt na Podkarpaciu to największy jak dotąd magazyn typu Fulfillment Center w naszej sieci, który zapewniając jednoczesne magazynowanie do 7 mln sztuk produktów, pozwoli na zaprezentowanie naszym klientom bardzo szerokiej oferty asortymentowej w sklepach online. W obiekcie wdrożyliśmy nowe rozwiązania z obszaru automatyki, gwarantujące szybkość procesu wysyłki i płynność obsługi zamówień e-commerce. Wpływa to na usprawnienie operacji magazynowych, a także skrócenie czasu dostaw, jak również zwiększać będzie efektywność naszej codziennej współpracy z kurierami. Finalnie przekłada się to na wygodne zakupy i zadowolenie klientów, których jesteśmy w stanie sprawnie obsłużyć nawet w okresach największych peak-ów jak choćby Black Friday, czy wyprzedaże sezonowe i świąteczne – zapewnia Sebastian Sołtys, wiceprezes LPP Logistics.

Budynek FC Podkarpacie.

Budynek FC Podkarpacie spełnia wymogi certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. Inwestycja o łącznej powierzchni 69 tys. mkw. została otoczona łąkami kwietnymi oraz nasadzeniami drzew i krzewów, a przestrzenie magazynowe w 30 proc. posiadają dostęp światła naturalnego. W budynku zastosowano też specjalistyczne systemy pozwalające na obniżenie zużycia wody w obiekcie o min. 65 proc. Wybór lokalizacji i zastosowane rozwiązania pozwalają nie tylko na ograniczenie oddziaływania obiektu na otoczenie, w tym dodatkową redukcję emisji CO2. Już na etapie tworzenia projektu uwzględniono wpływ na samopoczucie i zdrowie jego użytkowników. Instalacje oświetleniowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne zostały zoptymalizowane w taki sposób, by zapewnić komfort pracownikom. Również z tą myślą na terenie obiektu wprowadzono szereg udogodnień, w tym doprowadzono bezpośrednio do magazynu dwie linie autobusowe.

Grupa LPP, podobnie jak w przypadku pozostałych lokalizacji obiektów magazynowych, od początku roku wdrożyła we współpracy z Gminą Trzebownisko lokalny program wsparcia społecznego polegający na organizacji wspólnych inicjatyw na rzecz jej najmłodszych mieszkańców. Wraz z lokalnymi władzami grupa wspiera szkolnictwo, fundując wyprawki dla pierwszoklasistów, stypendia dla najzdolniejszych uczniów oraz organizując dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

Spółka LPP Logistics w ramach nowej inwestycji planuje także prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Koncepcja ta zakłada tworzenie przez specjalistów z zakresu logistyki oraz informatyki predykcji wolumenowych, prowadzenie badań, opracowanie i zarządzanie zaawansowanymi systemami wspieranymi przez robotykę, które ułatwić mają mierzenie się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą strategia sprzedaży omnichannelowej.

Inwestycję zrealizowało Panattoni – lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie. Deweloper dostarczył już dla LPP w Polsce obiekty o łącznej powierzchni 170 000 mkw. – Dwa centra fulfillmentowe otwarte w ciągu 4 miesięcy to poważne wsparcie dla naszego partnera biznesowego – Grupy LPP. To fantastyczne uczucie mieć tak wyraźny udział w rozwoju polskiej marki. Po raz kolejny w czasach pełnych wyzwań udowodniliśmy, że jesteśmy gwarantem stabilności, dostarczając strategiczny, zaawansowany technologicznie obiekt o bardzo dużej powierzchni, idealnie dopasowany do oczekiwań klienta – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni i dodaje – Otwarcie fulfillment center to także doskonała wiadomość dla Rzeszowa i całego Podkarpacia. Międzynarodowy zasięg inwestycji potwierdza ogromny potencjał tej lokalizacji, który w przyszłości przyciągnie kolejnych operatorów.

