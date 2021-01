LPP robi kolejny krok do budowy centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim

W drodze przetargu rozstrzygniętego przez gdańską spółkę pod koniec ub. r., generalnym wykonawcą inwestycji zlokalizowanej na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej została firma Bremer, natomiast nadzór nad pracami budowlanymi powierzono Trebbi Polska. Za przygotowanie projektu przyszłego centrum dystrybucyjnego oraz dokumentów przetargowych odpowiedzialna była pracownia architektoniczna Tacakiewicz Ferma Kresek. Rozpoczęte w styczniu br. prace budowlane potrwają do końca 2021 roku.

Partnerzy jednej z kluczowych inwestycji gdańskiej spółki odzieżowej zostali wyłonieni w postępowaniu konkursowym ogłoszonym w grudniu 2020 roku. Obejmowało ono wybór generalnego wykonawcy oraz podmiotu odpowiedzialnego za całościowy nadzór inwestorski nad budową nowego obiektu logistycznego LPP. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu realizacją procesu budowlanego zajmie się spółka Bremer, a kontrolę nad realizacją inwestycji LPP powierzy firmie Trebbi Polska.

- Przy wyborze wykonawcy nowego centrum dystrybucyjnego braliśmy pod uwagę nie tylko doświadczenie w realizacji podobnych obiektów oraz kompleksowość świadczonych usług. Bardzo ważne było dla nas także, aby potencjalny partner rozumiał czym jest zrównoważona polityka LPP jako firmy rodzinnej. Wierzymy, że wybrane w drodze konkursu firmy pomogą nam zbudować obiekt, który będzie przyjazny dla przyszłych pracowników i lokalnej społeczności oraz środowiska naturalnego – podkreśla Łukasz Piwoński, dyrektor ds. administracyjno-technicznych LPP.

Obecna w Polsce od 2013 r. firma Bremer specjalizuje się w projektowaniu i budowie obiektów logistycznych, produkcyjnych oraz biurowych w systemie generalnego wykonawstwa „pod klucz”. Od początku działalności polski oddział spółki zrealizował 67 projektów o łącznej powierzchni ponad 2,1 mln mkw.

- LPP to uznany klient, a wybór Bremer na wykonawcę nowego obiektu logistycznego firmy odbieramy jako nagrodę za dotychczasową pracę oraz zaangażowanie w realizację powierzanych nam projektów. Centrum dystrybucyjne ma zostać wyposażone w nowoczesne rozwiązania, zgodne z zasadami zrównoważonego budownictwa, co wpisuje się również w nasze podejście do nowoczesnego budownictwa przemysłowego. Uważamy, że ochrona zasobów naturalnych ma dziś szczególne znaczenie – komentuje Piotr Miodek, dyrektor handlowy w Bremer.

Firma Trebbi Polska - przedstawiciel firmy LPP na terenie inwestycji, będzie odpowiedzialna za pełną kontrolę procesu budowlanego. Do zadań polsko-brytyjskiego przedsiębiorstwa należeć będzie koordynacja współpracy pomiędzy spółką oraz generalnym wykonawcą, monitorowanie harmonogramu prac oraz nadzór nad przebiegiem robót, w tym pracy konstrukcyjnych, sanitarnych i elektrycznych.