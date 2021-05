LPP usprawnia sieć logistyczną

Rozwiązanie pozwala LPP na znaczne ograniczenia zużycia opakowań zbiorczych i ich ponowne wykorzystanie w procesie dystrybucji towaru do sklepów stacjonarnych, niosąc za sobą jednocześnie wymierne korzyści dla środowiska naturalnego.

Tylko w ciągu minionego pół roku spółka odzyskała w ten sposób blisko 900 tys. kartonów, tym samym ratując przed wycinką 17 tys. drzew.

Proces standaryzacji kartonów realizowany przez LPP jest jednym z elementów większego projektu logistycznego spółki, funkcjonującego pod nazwą Control Tower. Prowadzony wśród kilkuset dostawców ma na celu bardziej efektywne wykorzystanie opakowań zbiorczych, w których zamówiony towar trafia do centrum dystrybucyjnego LPP.

- Cały proces standaryzacji zaowocował wymiernymi korzyściami ekonomicznymi i środowiskowymi. Dzięki temu zmniejszyliśmy zużycie kartonów zbiorczych, które po wdrożeniu projektu mogą być wykorzystywane kilkukrotnie. Wyeliminowaliśmy przewóz nie w pełni zapakowanych kartonów, co przełożyło się na optymalizację powierzchni ładunkowej. To, zwłaszcza w dobie rosnących cen frachtu oraz ograniczonej dostępności kontenerów, ma pozytywny wpływ również na nasz rachunek ekonomiczny. Standaryzacja to także bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni w transporcie drogowym, które przyczynia się do oszczędności w zakresie zużycia paliwa. Ale to co cieszy najbardziej, to pozytywny wpływ takiego rozwiązania na zasoby naturalne. Kilkukrotne wykorzystanie opakowań zbiorczych pozwala na realną oszczędność surowców do produkcji kartonów. W ciągu pół roku uchroniliśmy w ten sposób aż 17 tys. drzew – tłumaczy Sebastian Sołtys, dyrektor ds. logistyki LPP.

Projekt prowadzony w oparciu o innowacyjną platformę dedykowaną zarządzaniu łańcuchem dostaw, pozwolił również na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej aż o kilkanaście procent. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom automatyki centrum dystrybucyjnego opartym o pomiary wolumetryczne przepływu towarowego, wprowadzono kompleksowy, techniczny monitoring magazynu i jego kluczowego obszaru składowania jakim jest miniload. Pozwoliło to na dokładne pomiary skali efektów całego przedsięwzięcia. Jednym z nich było przyspieszenie procesu odbioru dostaw na bramie przyjęciowej, innym - lepsze wykorzystanie przestrzeni, tak na składzie, jak i w przewozie towarów. Przyniosło to firmie także realne efekty środowiskowe.

