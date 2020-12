LPP wybuduje nowe centrum dystrybucyjne

Budowa centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim jest kolejnym krokiem w rozwoju sieci logistycznej LPP, wspierającej ekspansję biznesową firmy, zarówno w obszarze handlu stacjonarnego, jak i e-commerce. Nowy obiekt umożliwi dywersyfikację operacji logistycznych gdańskiej spółki i odciążenie głównego Centrum Dystrybucyjnego LPP w Pruszczu Gdańskim. Dzięki uruchomieniu nowego obiektu, polski producent odzieży podwoi dotychczas dostępne moce operacyjne sieci zaopatrzenia i dystrybucji.



Realizacja inwestycji zlokalizowanej na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej będzie przebiegać etapowo. Przekazanie terenu do dyspozycji generalnego wykonawcy planowane jest najpóźniej do 15 stycznia 2021 roku. Budowa obiektu, instalacja automatyki magazynowej oraz zatowarowanie centrum potrwa około 12 miesięcy. Uruchomienie centrum dystrybucyjnego inwestor planuje na pierwszy kwartał 2022 roku.



- Budowa nowego centrum dystrybucyjnego ma dla nas strategiczne znaczenie dlatego cieszymy się, że po czasie zamrożenia, możemy ogłosić rozpoczęcie realizacji tej inwestycji. Jednocześnie, jako firma odpowiedzialna, przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa i komfortu społeczności, w których działamy. Zdajemy sobie sprawę, że budowa centrum może wiązać się z niedogodnościami dla okolicznych mieszkańców, jednak razem z generalnym wykonawcą dołożymy wszelkich starań, aby jej przebieg był jak najmniej uciążliwy – komentuje Sebastian Sołtys, dyrektor ds. logistyki LPP. - Przy wsparciu władz gminy Brześć Kujawski, chcemy także pozostawać w stałym kontakcie z mieszkańcami. Jest to dla nas szczególnie istotne w obliczu pandemii, gdy otwarta komunikacja ma ogromne znaczenie dla wspólnego bezpieczeństwa – zapewnia Sebastian Sołtys.

Organizacja ruchu wokół inwestycji została zaplanowana tak, aby transport maszyn budowlanych odbywał się wyłącznie drogami krajowymi i wojewódzkimi. Trasy przejazdu w sąsiedztwie pobliskich domostw oraz instytucji publicznych zostaną ograniczone do minimum.