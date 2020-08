LPP zostaje w Strykowie

Spółka LPP zdecydowała się na przedłużenie umowy najmu 46,6 tys. mkw. powierzchni magazynowej zlokalizowanej w SEGRO Logistics Park Stryków. Na terenie parku logistycznego SEGRO, firma posiada swoje Fulfillment Center (magazyn do obsługi sprzedaży e-commerce), z którego produkty wysyłane są do 24 krajów, w tym m.in. na terenie Polski, do Wielkiej Brytanii, Niemiec, krajów bałtyckich, Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji oraz państw Europy Zachodniej obsługiwanych w ramach paneuropejskiego sklepu internetowego spółki.

Dynamiczny rozwój sektora e-commerce i coraz większe wymagania klientów przypieczętowały decyzję LPP o przedłużeniu umowy najmu powierzchni magazynowej przeznaczonej pod Fulfillment Center na terenie SEGRO Logistics Park Stryków. O świetnie rozwijających się operacjach logistycznych i zadowoleniu ze współpracy z SEGRO świadczy również fakt, iż niecałe dwa lata temu firma LPP zdecydowała się, na trwającą niecałe cztery miesiące, rozbudowę powierzchni o dodatkowe 16 tys. mkw., ostatecznie uzyskując przestrzeń liczącą 46,6 tys. mkw.

Magazyn wyposażony jest w czterdzieści docków, sześć combi-docków, umożliwiających obsługę zarówno pojazdów dostawczych jak i użytkowych, dzięki czemu możliwa jest szybsza realizacja zamówień oraz cztery docki „0”. W budynku dostępne są także innowacyjne rozwiązania – dzięki zainstalowaniu kurtyn powietrznych nad ośmioma dockami zminimalizowano utratę ciepła, a tym samym obiekt stał się bardziej energooszczędny. Zainstalowane oprawy LED przyczyniają się do obniżenia zużycia energii elektrycznej o ponad 30%. Dodatkowe naświetla dachowe oraz częściowo przeszklone docki w strefie odbioru zamówień zapewniają maksymalny dostęp do światła dziennego i zwiększają komfort pracy zatrudnionych. Dzięki tym i innym nowoczesnym rozwiązaniom z obszaru zrównoważonego rozwoju budynek otrzymał certyfikat BREEAM z oceną Very Good.

- Długoletnia współpraca z SEGRO, wysoka jakość dostarczanych powierzchni, szybkość i terminowość sprawiły, że nie mieliśmy wątpliwości co do przedłużenia kontraktu. SEGRO Logistics Park Stryków to lokalizacja optymalna dla prowadzenia naszej działalności w Polsce i całej Europie – mówi Sylwester Dmytriwski, E-commerce Fulfillment General Manager LPP.

- Przedłużenie umowy najmu z firmą LPP SA to dla nas wielka radość i powód do dumy. Cieszymy się, że dla naszego Klienta Stryków okazał się komfortową lokalizacją, a wdrożone przez nas rozwiązania przyczyniają się do usprawniania procesów na terenie magazynu – mówi Waldemar Witczak, Dyrektor Regionalny SEGRO.

Park logistyczny SEGRO w Strykowie utworzony w 2006 roku, to jeden z flagowych parków dewelopera w tej części Europy. Docelowo cały obiekt może zostać rozbudowany do prawie 400 tys. mkw. powierzchni magazynowej, logistycznej (cross-docking) i produkcyjnej.