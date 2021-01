LS Logistics na dłużej w magazynie

W parku logistycznym SEGRO w Nadarzynie LS Logistics zajmuje powierzchnię ponad 12,5 tys. mkw. Przedsiębiorstwo zaczynało od obsługi branży automotive, która do dziś pozostaje kluczowym sektorem jego działalności. Obecnie wśród około 90 klientów firmy znajdują się także firmy z innych branż, m.in. OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), AGD czy FMCG. Z obiektu magazynowego w Nadarzynie LS Logistics dystrybuuje towary swoich klientów na rynki wschodnie, głównie do Rosji i na Białoruś oraz na terenie Polski i większości krajów Europy.

- Naszą mocną stroną jest to, że na bieżąco dopasowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Dlatego bardzo ważny jest dla nas zarówno wysoki standard magazynów i elastyczność oferty w parku logistycznym SEGRO, jak i dogodna lokalizacja - nieruchomość znajduje się blisko węzła komunikacyjnego łączącego autostradę A2 i drogi ekspresowe S2, S7, S8 – mówi Rafał Górski, Prezes Zarządu LS Logistics.

Oferta obejmuje składowanie (kluczowi klienci składują w magazynie od 3 do 7 tys. palet ), usługi z zakresu cross-docking (łączenie przesyłek z różnych miejsc do jednego klienta). LS oferuje również usługi z zakresu VAS, w skład których wchodzą między innymi zgrzewanie, foliowanie, etykietowanie tworzenie zestawów, standów reklamowych itp. Ofertę dopełniają usługi spedycyjne zapewniające klientom zarówno zaopatrzenie, jak i dystrybucję w zakresie usług drobnicowych LTL, FTL czy spedycji morskiej. Dzięki tej kompleksowej ofercie oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii, narzędzi i procedur LS Logistics uczestniczy w złożonych projektach logistycznych, pełniąc w nich rolę integratora.

– Przedłużenie umowy z LS Logistics jest dla nas powodem do zadowolenia i dowodem na to, że nasza oferta jest dobrze dopasowana do potrzeb wymagających klientów. To także potwierdzenie, że SEGRO Logistics Park Warsaw, Nadarzyn zasłużenie otrzymał przyznawaną przez klientów nagrodę Eurobuild Awards w kategorii Best Warehouse of the Year w 2017 r. i nieustannie utrzymuje wysoki standard – mówi Waldemar Witczak, Dyrektor Regionalny SEGRO.

SEGRO Logistics Park Warsaw, Nadarzyn wyróżnia doskonała lokalizacja na południu Warszawy, 5 km od granic administracyjnych stolicy. Kluczowe dla jego położenia jest bezpośrednie sąsiedztwo DK8 (Białystok–Wrocław/Katowice) oraz węzła Paszków (połączenie obwodnic okołowarszawskich S2/S7/S8 z autostradą A2), jak również odległość 4 km od DK 7 (Gdańsk–Kraków).