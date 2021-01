Lubelskie lotnisko otwiera się na cargo. W planach nowoczesny terminal

- To część mojego planu, z którym przyszedłem na lotnisko. Jestem zdania, że cargo w naszym regionie ma przed sobą dużą przyszłość. Chociażby z tego powodu, że nie ma lotnisk świadczących taką usługę po tej stronie Wisły. Jej uruchomienie pozwoli zbudować niezależny filar przychodowy, dywersyfikujący dzisiejsze kanały, które bazują na obsłudze pasażerów. Pandemia pokazała, że brak pasażerów paraliżuje całkowicie lotniska, pozbawiając je przychodów, natomiast aktywność i to rosnąca, notowana była w obsłudze towarów – mówi Andrzej Hawryluk, prezes Portu Lotniczego Lublin.



Port Lotniczy Lublin ma status lotniska międzynarodowego, dostępnego przez 24 godziny na dobę. Wyposażony jest w urządzenia nawigacyjne (ILS kat. 2) umożliwiające wykonywanie operacji lotniczych w ograniczonych warunkach pogodowych. Port może obsługiwać samoloty do kodu D, a więc wielkości Boeing 767 czy Airbus A310. Ponadto lotnisko jest świetnie skomunikowane z siecią dróg międzynarodowych, ekspresowych oraz z koleją.



Atutem jest również lokalizacja Portu Lotniczego Lublin przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych przejść granicznych i terminali przeładunkowych do Białorusi, Rosji i Ukrainy. Państwa te mają ubogą infrastrukturę logistyczną, więc przy popycie na cargo, uruchomienie tego typu usługi przez PLL daje szansę na komercyjny sukces.



- Polski rynek lotniczy usług cargo dynamicznie się rozwija, chcemy w nim uczestniczyć. Oferta województwa lubelskiego w międzynarodowej wymianie handlowej to głównie trzy branże: rolno-spożywcza, przemysłowa (maszynowa, motoryzacyjna i lotnicza) oraz drzewno-meblarska. Z punktu widzenia szeroko pojętego transportu lotniczego są to sektory bardzo interesujące z uwagi na właściwości ładunków, począwszy od łatwo psujących się po ładunki wartościowe lub wymagające szybkiego dotarcia do odbiorcy – mówi Marek Pierściński, dyrektor handlowy Portu Lotniczego Lublin.

