Testy gigantycznego sortera w Lublinie zakończone. Taśma sunie z prędkością 2,5 m/s. i sortuje 7 tys. przesyłek na godzinę. Poczta Polska na ścianie wschodniej Polski przeszła na inną prędkość. Teraz szuka pracowników do zmodernizowanej sortowni.

Lubelski WER to dziś nowoczesna hala z dobudowaną, osobną częścią biurową.

Obiekt liczy sobie 17 tys. 400 mkw. powierzchni użytkowej.

Magazyn logistyczny przy ul. Moritza na lubelskim Felinie pełni funkcje centrum operacyjnego Poczty Polskiej.

Sortownia jest już w pełni zmodernizowana i umaszynowiona.

W obiekcie działa 14 bram kurierskich, jest też duży plac manewrowy.

W centralnej części hali pracuje ogromny, dedykowany sorter.

WER Lublin to obecnie największy tego typu obiekt logistyczny Poczty Polskiej we wschodniej części Polski.

Sortownia w Lublinie zatrudnia 1 tys. 300 pracowników.

W sierpniu WER Lublin rekrutował nowych pracowników.

Nowoczesny sorter z Lublina kosztował prawie 50 mln zł. Jego taśma ma długość 285 m. Wydajność operacyjna maszyny pozwala na posortowanie ok. 7 tys. przesyłek standardowych na godzinę, z prędkością 2,5 m/s. Instalacja właśnie zaczęła pracę.

Celem jest znaczący wzrost przychodów z przesyłek kurierskich oraz szybka obsługa rosnących wolumenów przesyłek e-commerce, dlatego inwestujemy w modernizację obiektów logistycznych i parku maszynowego - mówi Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

Rozwiązanie jest unikalne w skali światowej i niespotykane u konkurencyjnych operatorów.

WER Lublin - nowoczesny sorter

Sorter w lubelskim Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym Poczty Polskiej na Felinie to druga tak duża, automatyczna taśma do sortowania przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych KEP, jaką dysponuje Poczta Polska.

Maszyna jest wyposażona w:

trzy podajniki ręczne i 1 teleskopowy,

dwa stanowiska strefy kodowania ręcznego,

98 ześlizgów kierunkowych,

5 ześlizgów specjalnych,

48 ześlizgów pionowych.

Maszyna ma także siedem stanowisk w strefie podawania ręcznego małych przesyłek, które kładzione są bezpośrednio na tace sortera.

Wcześniej tak duże urządzenie Poczta Polska uruchomiła w maju. Pierwszy ogromny sorter pracuje w centrum logistycznym we Wrocławiu.

Trzecia taka maszyna dołączy do logistycznego zaplecza PP SA w trzecim kwartale br. - trwa zakończenie montażu sortera w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą.

Sortownia Poczty w Lublinie: precyzja i dokładność

Urządzenie jest „szyte na miarę”: dostosowane do potrzeb użytkowych Poczty Polskiej, wielkości hali i potencjału całej sortowni.

Automatyzacja Poczty Polskiej nabiera tempa. Spółka dysponuje w pełni zmodernizowanym i umaszynowionym obiektem logistycznym we wschodniej części Polski. Zyskają klienci ale i pracownicy, bo znacząco poprawią się warunki pracy – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Sorter na Falenicy w Lublinie ma unikalną funkcjonalność wielostronnej, automatycznej identyfikacji numerów nadania. Maszyna odczytuje numery nadawcze zakodowane we wszystkich standardowych oraz niestandardowych kodach jedno- oraz wielowymiarowych. Robi to w połączeniu z danymi adresata, zaciąganymi z systemów nadawczych. Z użyciem OCR rozpoznaje adres odbiorcy, odczytywany bezpośrednio z przesyłek lub etykiet. To daje jej wysoką dokładność operacji.

Innowacyjność dedykowanego rozwiązania pozwoli Poczcie Polskiej na uniwersalizm i obsługę różnej wielkości przesyłek.

W całej maszynie ważny jest komponent IT - integralna część inwestycji, zarówno w zakresie automatyzacji procesu odczytywania kodów, jak i integracji z innymi systemami informatycznymi Poczty.

WER Lublin - skanowanie 3 D i szybki sorter w hali logistycznej Poczty Polskiej

Lublin prześwietla w 3D: kontrola przesyłek spoza UE

Trójwymiarowe prześwietlanie przesyłek to nowa funkcjonalność centrum logistycznego w Lublinie. Skaner 3D to pierwsze takie urządzenie w Polsce.

Dotychczas wykorzystywane urządzenia rentgenowskie dawały obraz w orientacji poziomej lub pionowej. Nowy skaner służy do prześwietlania przesyłek spoza krajów Unii Europejskiej. Trójwymiarowy obraz pozwoli wykryć niedozwolone towary w przesyłkach pocztowych.

Urządzenie może pracować nawet 18 godzin na dobę. Służy do szybkiej, nieinwazyjnej kontroli zawartości wnętrza paczek i korespondencji pocztowej, a także do identyfikacji grup towarowych, m.in.:

wyrobów tytoniowych,

alkoholi,

leków,

substancji psychotropowych,

broni, materiałów i urządzeń wybuchowych,

artykułów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

Maszyna zacznie pracować w rękach funkcjonariuszy z Oddziału Celnego Pocztowego w lutym 2024 r.

Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy na Felinie

Dziennie przed sortownię w Lublinie przechodzi około 300 tys. sztuk przesyłek kurierskich i listowych. Sortownia zapewnia logistykę przesyłek klientów obsługiwanych na podstawie zawartych z Pocztą umów. Magazyn kontroluje fazę nadawczą dla kilku tysięcy podmiotów m.in z branży e-commerce, Sektora Finansów Publicznych i sieci sprzedaży stacjonarnej.

Jeszcze w tym roku Poczta Polska uruchomi analogiczny sorter, zainstalowany w hali logistycznej w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą.

Kolejne, realizowane obecnie zadanie strategiczne Poczty Polskiej to najem i umaszynowienie sortowni Warszawa II, w miejscowości Ciemne k. Radzymina. Tu maszyna ma zacząć pracę w II kw. 2024 roku.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl