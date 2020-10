Lublin z dużym potencjałem dla magazynów

Lublin to obszar z dużymi tradycjami w zakresie przemysłu spożywczego i przetwórstwa, a dzięki rozwojowi infrastruktury drogowej, w tym drogi ekspresowej S17 i S12 staje się ważnym ośrodkiem magazynowo – logistycznym we wschodniej części Polski. Potencjał regionu z roku na rok rośnie, czego najlepszym potwierdzeniem są kolejni deweloperzy budujący nowe magazyny i najemcy wybierający Lublin na lokalizację swoich centrów dystrybucyjnych. Gdzie i w jakim kierunku będzie rozwijał się sektor magazynowy w regionie sprawdzili eksperci AXI IMMO.

- Lublin jako lokalizacja magazynowa zyskuje w oczach inwestorów i najemców od kilku lat. Większość nowoczesnych projektów magazynowych zlokalizowana jest we wschodniej części miasta z dobrym dojazdem do miejskiej obwodnicy. Region staje się ważnym centrum logistyczno-produkcyjnym ze względu na coraz lepszą infrastrukturę drogową, w tym drogi ekspresowe S12 i S17 (Warszawa – Lublin) oraz konkurencyjne koszty pracy i dostępność pracowników. Dodatkowo, warto zaznaczyć, że wszystkie inwestycje magazynowe są w granicach administracyjnych miasta co zapewnia dostęp do komunikacji publicznej i ułatwia transport pracowników – komentuje Wojciech Waryś, Associate Partner Industrial & Logistic w AXI IMMO.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Lublinie na koniec I połowy bieżącego roku przekroczyły 190 tys. mkw. i wzrosły o 37% rok do roku. Wprawdzie zaledwie 6,700 mkw. oddanych zostało do użytku w tym roku, ale blisko 55 tys. mkw. było na koniec czerwca br. w budowie. Co ciekawe, większość, bo blisko 63% projektów startowała jako inwestycje spekulacyjne, czyli bez zabezpieczonych wcześniej umów najmu. Deweloperzy uwierzyli w potencjał rynku i bez obaw uruchamiali kolejne projekty. W regionie aktywni są deweloperzy: Panattoni, MLP, 7R, GLP oraz lokalni inwestorzy.

W pierwszej połowie roku wynajętych został ponad 12 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, jednak kolejne duże umowy najmu są w końcowej fazie negocjacji i będę znane w III i IV kwartale br.

- Lubelski rynek jest dość zróżnicowany, kształtują go zarówno lokalni przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem w ramach województwa, ale też duże krajowej i międzynarodowe podmioty traktujące Lublin jako ważny region do obsługi wschodniej części kraju i innych rynków wschodnich w Europie. Aktywni są logistycy, firmy z sektora dystrybucji i produkcji spożywczej oraz firmy związane z szeroko rozumianym sektorem motoryzacyjnym. Jesteśmy przekonani, że będziemy obserwować dalszy rozwój rynku lubelskiego w oparciu o kolejne projekty logistycznie i produkcyjne. Jego pozycja i znaczenie na magazynowej mapie Polski będzie rosnąć– podsumowuje Anna Peczela, Senior Consultant Industrial & Logistic w AXI IMMO.