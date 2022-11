Koreański operator logistyczny o globalnym zasięgu powiększył do 50 000 mkw. powierzchnię zajmowaną w ramach Panattoni Park Wrocław XIII.

Panattoni to lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, z ponad 130 000 m kw. dostarczonych dla LX Pantos w Polsce.

Lokalizacja w regionie pozwala m.in. na realizację działań dla firmy LG.

Polskę i Koreę Południową już od 9 lat łączy strategiczne partnerstwo. Ponadto od 11 lat obowiązuje umowa o wolnym handlu między Koreą a Unią Europejską, a Polska wykorzystuje swoje bezkonkurencyjne położenie oraz wciąż niższe koszty operacyjne. Firmy z Azji coraz chętniej lokują swoje inwestycje w centrum Europy, przesuwając swoją działalność bliżej odbiorcy końcowego. Ich rozwój jest napędzany m.in. dzięki Panattoni, które dostarcza nowoczesne i zrównoważone obiekty oraz kompleksy przemysłowe.

Takim obiektem jest Panattoni Park Wrocław XIII, obejmujący 75 000 mkw. w ramach dwóch budynków. Około 2/3 powierzchni parku zajmuje LX Pantos, który właśnie zwiększył wynajmowaną przestrzeń do ponad 50 000 mkw. Lider koreańskiego rynku oraz jeden z największych operatorów logistycznych w regionie Azji i Pacyfiku łącznie wynajmuje od dewelopera w Polsce ponad 130 000 mkw. Lokalizacja na Dolnym Śląsku to klucz do udanej współpracy firmy z LG Energy Solutions oraz LG Electronics. Wiodące firmy z sektora motoryzacyjnego oraz elektroniki to kolejni koreańscy giganci, którzy potwierdzają potencjał Dolnego Śląska.

W 2021 roku Korea znalazła się wśród 10 krajów, z których Polska importuje najwięcej. Intensywność wymiany handlowej stanowi motywację do rozwoju firm z tego azjatyckiego kraju właśnie w naszym regionie. Potwierdza to LX Pantos, który czuje się na Dolnym Śląsku coraz lepiej, zwiększając wolumeny obsługiwanych produktów z zakresu elektroniki i elektromobilności. Panattoni wspiera ten rozwój dostarczając nowoczesną, dostosowaną powierzchnię. Po raz kolejny udowadniamy, że nasze obiekty to nie tylko teraźniejszość, ale również przyszłość, także w zakresie zrównoważonego budownictwa – mówi Damian Kowalczyk, Development Director z Panattoni.

LX Pantos korzysta z zielonego magazynu certyfikowanego metodą BREEAM na poziomie Excellent. Panattoni zaimplementowało w obiekcie rozwiązania z zakresu energooszczędności, oszczędności wody i ograniczenia emisji CO2. Inwestycja została wyposażona także w szereg rozwiązań z zakresu wellbeingu użytkowników. Pomieszczenia biurowe są zbadane pod kątem akustyki, jakości powietrza i dostępu światła dziennego. Ponadto pracownicy korzystają z zielonych stref relaksu, czy ekologicznych mebli miejskich, a także stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Ważnym atutem Panattoni Park Wrocław XIII, który zmotywował firmę LX Pantos do kolejnych ekspansji, jest jego lokalizacja. Inwestycja znajduje się tuż przy węźle Pietrzykowice autostrady A4, w niedalekiej odległości od Bielan Wrocławskich, gdzie krzyżują się najbardziej strategiczne drogi regionu - A4, E67 oraz A8, stanowiąca Autostradową Obwodnicę Wrocławia. Park jest doskonale skomunikowany z trzema europejskimi stolicami – Warszawą, Pragą i Berlinem – co szczególnie doceniają firmy logistyczne prowadzące międzynarodowe operacje.

