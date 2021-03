M.W. Logistics bierze więcej mkw. powierzchni magazynowej w Słubicach

W pandemii Polacy zmienili swoje nawyki zakupowe. Od dużych sklepów wolą te mniejsze, bardziej lokalne. Prawdziwym wygranym są jednak zakupy przez Internet, do których przez ostatni rok w znacznym stopniu przekonali się nawet ci, którzy od lat przyzwyczajeni byli do tradycyjnego handlu. Obecnie, coraz więcej osób deklaruje, że zakupy w e-sklepach ceni nie tylko za bezpieczeństwo, ale przede wszystkim za komfort. W cieniu pandemii na e-handlu skorzystały nie tylko firmy, które miały już dobrze rozwinięty ten kanał. Spora część to nowe sklepy. Wszystko to sprawia, że najbliższe lata dla polskiego e-handlu zapowiadają się rekordowo, a dźwignią dla rozwoju zakupów internetowych będzie wszystko to, co związane jest ze sprawną obsługą procesów logistycznych. W tym nowoczesne powierzchnie magazynowe.

- Rozwój dróg szybkiego ruchu połączył Polskę z korytarzami logistycznymi Europy Zachodniej. To bardzo podniosło atrakcyjność lokalizacji, szczególnie tych położonych wzdłuż zachodniej granicy. Ale to nie jedyny atut, którym konkurujemy dziś o inwestycje produkcyjne i dystrybucyjne, a także o cały sektor e-handlu. Mamy nowoczesne, wysokiej klasy powierzchnie magazynowe, część z nich o wysokim stopniu automatyzacji. Wiemy, jak dbać o wykwalifikowanych pracowników i jak zachęcać atrakcyjnymi kosztami. Nie bez znaczenia pozostają nadal warunki rozwojowe tworzone w strefa ekonomicznych. I nie zapominajmy, że Polska to także duży i stale bogacący się rynek zbytu. To solidne fundamenty, na których można budować, nawet mimo koronakryzysu - mówi Igor Roguski, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w BNP Paribas Real Estate Poland.

W ostatnich latach na magazynowej mapie Polski zaczęły pojawiać się nowe, mniej oczywiste lokalizacje. Część z nich wyrosła wzdłuż zachodniej granicy. I co się okazało, ma dziś ogromne znaczenie w kontekście realizacji przez polskich logistyków skutecznych operacji z zachodnim sąsiadem. Przykładem takiej lokalizacji są Słubice. Miejsce o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia dystrybucji z i do Niemiec, odgrywając jednocześnie bardzo ważną rolę w rozwoju e-handlu zarówno w krajach Europy Środkowej, jak i Zachodniej.

