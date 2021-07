M7 powiększa portfel o magazyn Mogileńska w Poznaniu

M7 kupiło magazyn Mogileńska w Poznaniu.

Nieruchomość znajduje się przy ulicy Mogileńskiej 50 w Poznaniu, we wschodniej części miasta, w okolicy Jeziora Malta.

Magazyn jest oddalony zaledwie o 3 kilometry od obwodnicy Poznania i o 5 kilometrów od centrum miasta, co umożliwia dogodną komunikację dla pracowników i sprawny transport.

Budynek oferuje około 17 tys. mkw przestrzeni magazynowej i produkcyjnej oraz około 2 800 mkw powierzchni biurowej. Magazyn Mogileńska jest wynajęty takim specjalistycznym firmom jak HT Laser, Tasko Projekt, FUP czy PLI Logistik.

- Magazyn Mogileńska to dobrze zlokalizowana nieruchomość logistyczna i zakład produkcyjny – typ produktu cieszącego się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Długoterminowe umowy najmu oraz najemcy, których branże oparły się negatywnemu wpływowi COVID-19 – dzięki tym czynnikom udało nam się zamknąć transakcję w zaplanowanych ramach czasowych. Dzięki dobrej relacji z Klientem i znajomości jego kryteriów inwestycyjnych, moglibyśmy znaleźć odpowiedni produkt, który świetnie wpisał się w globalną strategię inwestycyjną M7 - komentuje Bartłomiej Krzyżak, Senior Director, Investment w Avison Young w Polsce.

Jest to siódma akwizycja w ramach funduszu M7 CEREF II. Planowany wolumen inwestycji w ramach funduszu to ok. 100 milionów euro.

Kancelaria Allen&Overy reprezentowała w transakcji kupującego.