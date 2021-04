M7 Real Estate kupuje magazyny w Sosnowcu i Siemianowicach Śląskich od 7R

DUO portfolio składa się z dwóch budynków magazynowych zlokalizowanych w Siemianowicach Śląskich i Sosnowcu na Górnym Śląsku - największej aglomeracji w Polsce. Portfel DUO to łącznie ponad 22 500 mkw GLA.

Nieruchomość w Siemianowicach Śląskich, wybudowana w 2018 roku, to magazyn klasy A, zlokalizowany przy drodze krajowej nr 94 na terenie Siemianowice Business Park, z doskonałym dostępem do autostrady A1 oraz dróg ekspresowych S86 i S1, zapewniających dogodną komunikację w regionie Górnego Śląska. Dodatkowym atutem lokalizacji jest bliskość centrum Siemianowic Śląskich, Bytomia, Czeladzi oraz Katowic oraz dobry dostęp do komunikacji miejskiej, zapewniający dogodny dojazd pracownikom. Magazyn jest wynajęty dwóm najemcom, firmom Solution i Jungheinrich.

Magazyn w Siemianowicach Śląskich, mat.pras.

Nieruchomość w Sosnowcu, wybudowana w 2015 roku, to nowoczesny budynek biurowo-magazynowy położony 1,2 km od drogi ekspresowej S86, z dobrym połączeniem z centrum Sosnowca oraz wszystkimi miastami Śląskiego Obszaru Metropolitalnego. Budynek oferuje wygodne rozwiązania dla pracowników i najemców, takie jak przestrzenne parkingi dla samochodów osobowych oraz łatwy dostęp do komunikacji miejskiej - przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się tuż obok nieruchomości. Magazyn jest wynajęty firmom Döllken, McCormick i Rafineria w Jaśle. Ze względu na urbanistyczny charakter magazynu, część biurową i showroom wynajmują również firmy nie zajmujące bezpośrednio powierzchni magazynowej.

Magazyn w Sosnowcu, mat.pras.

- Nieruchomości DUO portfolio są świetnymi przykładami projektów logistyki miejskiej, doskonale zlokalizowanych, do których można dotrzeć łatwo i szybko. Produkty tego typu stały się ostatnio jeszcze bardziej poszukiwane przez inwestorów. Wynika to z szybkiego przyspieszenia rozwoju e-commerce, stymulowanego przez COVID-19. Wzrost liczby transakcji logistyki ostatniej mili, centrów dystrybucyjnych czy małych jednostek biznesowych (SBU) był w ubiegłym roku wyraźny. Dlatego spodziewamy się kontynuacji tego trendu ze względu na wysoki popyt na tego typu nieruchomości - komentuje Bartłomiej Krzyżak, Director, Investment, Avison Young.

Bartłomiej Krzyżak, Director, Investment, Avison Young.

Strategia inwestycyjna funduszu M7 CEREF II polega na pozyskiwaniu nieruchomości biurowych, magazynowych i logistycznych typu „value-add” i „core +” znajdujących się w Polsce, na Węgrzech i w Chorwacji.