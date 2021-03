Ma je InPost, a Allegro, AliExpress, Amazon zapowiadają rozwój sieci. Jak urośnie rynek paczkomatów?

W Polsce jest już kilkanaście tysięcy automatów paczkowych. Instaluje je InPost, a wkrótce, m.in. Allegro, AliExpress, Amazon i PKN Orlen. Czy w Polsce zbliżamy się do przesycenia rynku?

Głośno o sprawie zrobiło się w grudniu 2020 r., gdy na wrocławskim Biskupinie InPost postawił mierzący około 12 metrów paczkomat, bardziej przypominający mur nie do sforsowania niż urządzenie służące do dystrybucji przesyłek. Jak doniosły lokalne media, miejscowi szybko nazwali go „Godzillą” - od imienia legendarnego japońskiego jaszczura-giganta, a miejski konserwator zabytków wydał decyzję o usunięciu urządzenia.

Paczkomaty na celowniku wielu firm

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Liczbę automatów paczkowych w Polsce można szacować na kilkanaście tysięcy.

- Zdecydowanym liderem jest tu InPost, który ma obecnie 11 tys. paczkomatów. Jednak inni duzi gracze rynku e-commerce też dawno już dostrzegli, że ta forma odbierania (i nadawania) przesyłek jest szczególnie atrakcyjna dla konsumentów - mówi Marta Cudziło, kierownik Centrum Logistyki w Łukasiewiczu - Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Przeczytaj również: Allegro buduje własną sieć automatów paczkowych

Sieć maszyn paczkowych chce rozwijać również Allegro, podając informację o uruchomieniu 3 tys. urządzeń paczkowych w naszym kraju. Swoje plany w tym zakresie potwierdzają również inne marketplace’y: AliExpress oraz Amazon. Ten ostatni podpisał umowę z InPost na początku marca. Ambitne plany budowy sieci maszyn paczkowych ma PKN Orlen, który wchodząc na rynek usług kurierskich, zapowiedział postawienie 2 tys. urządzeń w ciągu najbliższych dwóch lat. Bardzo zbliżone ilościowo plany ma Poczta Polska. Również Żabka rozwija własne automaty nadawania i odbierania paczek lokowane w sklepach sieci i nazywane żabkomatami.

Czytaj więcej na WNP.pl