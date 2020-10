MAAN kontynuuje współpracę z MLP

Spółka MAAN współpracuje z MLP Group od roku 2013. W ramach podpisanej umowy Grupa otrzyma ponad 8 tys. mkw. Z tego na cele produkcyjno-magazynowe przeznaczone jest ok. 6,7 tys. mkw., a resztę ok. 1,4 tys. mkw. stanowić będzie przestrzeń biurowo-socjalna. Najemca wprowadzi się do obiektu w styczniu 2021. Hala magazynowa zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb najemcy.

MAAN to polski producent okapów kuchennych działający na rynku europejskim od ponad 30 lat. Produkty spółki są odpowiedzią na potrzeby klientów poszukujących oryginalnych modeli o wysokiej estetyce wykonania i najwyższych parametrach technicznych.

- Ze spółką MAAN związani jesteśmy już od ponad 7 lat. Cieszymy się, że nasza oferta spełnia oczekiwania klienta, czego najlepszym dowodem jest przedłużenie umowy najmu na kolejne okresy. Elastyczna współpraca z naszymi najemcami polega m.in. na optymalnym dostosowaniu wielkości wynajmowanej przestrzeni do ich bieżących potrzeb. Ponadto atrakcyjna lokalizacja centrum MLP Pruszków I jest niewątpliwie ogromnym atutem przy wyborze obiektu – komentuje Tomasz Pietrzak, Senior Leasing Manager w MLP Group S.A.

- Zdecydowaliśmy się na wynajem nowej przestrzeni i równocześnie dalszą współpracę z MLP Group, ponieważ chcemy zagwarantować naszym pracownikom najwyższy komfort do codziennej pracy . Dogodna lokalizacja parku logistycznego MLP Pruszków I pozwala swobodnie rekrutować pracowników, a relacje z wynajmującym zachęcają do utrzymania stabilności miejsca naszej firmy – powiedział Adam Malinowski, Wiceprezes Zarządu, MAAN Sp. z o.o.

Projekt MLP Pruszków I to pierwszy park stworzony przez MLP Group, łącznie oferuje prawie 170 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-produkcyjnej. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania park ten stał się małym miasteczkiem z własną infrastrukturą wewnętrzną. Kompleks znajduje się na ogrodzonym i chronionym przez 24h na dobę terenie. Dla klientów i najemców uruchomiono tu dwustanowiskowy punkt ładowania samochodów elektrycznych i hybryd. Wykorzystywana jest do tego celu w 100 proc. energia fotowoltaiczna. Ponadto na terenie centrum znajduje się także stacja rowerów miejskich. Obiekt posiada spore zasilanie energetyczne, duże możliwości przyszłego rozwoju dla klientów oraz proporcjonalnie duży procent miejsc parkingowych. Centrum logistyczne MLP Pruszków I posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i głównymi arteriami łączącymi Warszawę z innymi ośrodkami miejskimi.

