Grupa Maersk jest globalnym klientem Prologis i zajmuje obecnie łącznie ponad 617 000 metrów kwadratowych, w 35 budynkach magazynowych na trzech kontynentach – w Azji, Ameryce Północnej i w Europie.

Maersk Polska jest częścią duńskiego koncernu A.P. Møller-Mærsk A/S, wiodącego gracza w branży transportowej i logistycznej na świecie.

Należy do największych morskich operatorów kontenerowych.

Operuje w 130 krajach na świecie i zatrudnia ponad 110 tysięcy osób.

W Polsce Maersk rozwija swoją działalności od 1991 roku. W związku z dynamicznym rozwojem firmy w okolicach Wrocławia firma zdecydowała się uruchomić swoją główną siedzibę w tym regionie na terenie Prologis Park Wrocław III. Spółka wynajęła 6 207 metrów kwadratowych. powierzchni w oddanym właśnie do użytku budynku DC4, z czego 414 metrów kwadratowych będą stanowiły biura. To pierwszy w Europie kontrakt zawarty pomiędzy tymi firmami. Będzie to także centrum dystrybucyjne produktów dla znanej duńskiej sieci sklepów z artykułami papierniczymi, dekoracyjnymi do domu, prezentami, zabawkami i gadżetami z branży ecom.

Doskonale znamy wysoką jakość obiektów i obsługi gwarantowane przez Prologis. Współpraca oparta na partnerstwie, zrozumienie naszego biznesu i elastyczność we współdziałaniu sprawiły, że po raz pierwszy w Europie zdecydowaliśmy się wprowadzić pod dachy tak dobrze nam znanych magazynów – podkreśla Krzysztof Paluchowski, Warehouse and Distribution Project Management Manager w Maersk.

Budynek DC4 na terenie Prologis Park Wrocław III to nowoczesna hala magazynowa o całkowitej powierzchni 49 000 metrów kwadratowych. Jest to jednocześnie największy obiekt spekulacyjny w historii Prologis w Polsce! Został stworzony z myślą o efektywnym łańcuchu dostaw, ekologii, wysokim standardzie, a także o pracownikach. Ten strategicznie położony park logistyczny, w pobliżu stolicy Dolnego Śląska, sąsiaduje z lotniskiem obsługującym bezpośrednie loty do Warszawy, Frankfurtu, Wiednia, Kopenhagi czy Monachium. Wzdłuż parku przebiega zachodnia obwodnica śródmiejska Wrocławia – czyli autostrada A8. Podobnie jak wszystkie nowo powstałe budynki Prologis, zostanie poddany akredytacji BREEAM.

Rozmowy z Maersk były niezwykle konkretne. Znajomość potrzeb Klienta i doświadczenia zdobyte we współpracy na innych rynkach okazały się kluczowe przy zawieraniu kontraktu. Wiedzieliśmy, że liczy się elastyczność, najwyższy standard obiektu i oczywiście lokalizacja. Dlatego dostosowaliśmy się w pełni do wymagań i dopasowaliśmy się do terminów oczekiwanych przez Maersk. Z ekipą Prologis nie ma rzeczy niemożliwych – powiedział Marcin Kruszewski, Leasing and Experience Manager w Prologis.

Budynek ma wysokość magazynu w świetle 12 m, wzmocnioną nośność posadzki oraz zwiększoną izolacyjność ścian i dachu hali. Czujniki ruchu zostały zaprogramowane zgodnie z potrzebami i wytycznymi klienta, dzięki temu pozwolą na zmniejszenie kosztów oświetlenia. Budynek został wyposażony w świetliki oraz panele okienne w elewacji, które zapewnią do 12,5 proc. naturalnego światła. Budynek jest wyposażony w panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Nad prawidłowym przebiegiem współpracy i bezawaryjnym funkcjonowaniem parku czuwa dedykowany zespół zarządców nieruchomości Prologis.

Dla większego bezpieczeństwa oraz lepszego samopoczucia pracowników powierzchnie magazynu i biura oświetlane będą najwyższej jakości systemem LED. Szeroka gama rozwiązań stworzonych z myślą o pracownikach, czynią ten park nie tylko przyjaznym miejscem do pracy. W ramach programu PARKLife, na najemców czekają miejsca odpoczynku, wiaty grillowe, a nawet plenerowe biblioteki Book Box.

Dodatkowo Prologis Park Wrocław III oferuje klientom liczne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz całodobową ochronę. Dla osób preferujących inne środki transportu zostały przygotowane wiaty dla rowerów i punkty ich naprawy oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto park posiada świetny dostęp do komunikacji miejskiej.

