Maersk dołączy do Castoramy w 7R Park Łódź East I

Maersk to kolejny międzynarodowy brand, który dołączy do grona najemców łódzkiego kompleksu 7R. Swoją działalność w 7R Park Łódź East I rozpocznie już w czerwcu. Od lutego br. z przestrzeni 7R Park Łódź East I korzysta również Castorama.

Firma Maersk, jeden z globalnych liderów transportowo-logistycznych, dołączył do grona najemców 7R Park Łódź East I.

Firma będzie korzystać z 18,5 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni logistyczno-magazynowej z zapleczem biurowym, która została precyzyjnie dostosowana do jej potrzeb, m.in. poprzez stworzenie specjalnego układu bram i doków załadunkowych.

Jako firma specjalizująca się w zintegrowanej logistyce kontenerowej nieustannie dążymy do łączenia i upraszczania łańcuchów dostaw dla naszych klientów. Nowy magazyn w Łodzi jest wyposażony w najnowocześniejszą technologię optymalizującą przepływ i widoczność informacji stojących za ruchem towarów. Pozwoli to zapewnić naszym klientom krótszy czas realizacji, przewidywalne koszty i najlepszą w swojej klasie obsługą - mówi Dawid Podskarbi, Branch Manager w Maersk

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nowoczesność w ekologicznym wydaniu

Park magazynowy 7R powstał zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i wykorzystuje nowoczesne rozwiązania wspierające wydajność kompleksu. Firma Maersk dużą wagę przywiązuje do kwestii zrównoważonego rozwoju, dlatego w zajmowanym przez nią budynku znajdzie się instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp, a także oświetlenie LED sterowane za pomocą kontrolerów DALI. Wewnątrz obiektu zainstalowany zostanie także inteligentny system BMS, który umożliwia monitorowanie oraz zarządzanie wszystkimi urządzeniami i istotnie wspiera najemców w codziennym użytkowaniu wynajmowanej powierzchni.

- Pozyskanie kolejnej silnej, globalnej marki to dla nas powód do dużej satysfakcji, ale również ogromne wyzwanie. Maersk posiada gigantyczne doświadczenie w obszarze logistyki, co przekłada się na bardzo wysokie oczekiwania, związane z jakością i funkcjonalnością obiektu. Dlatego na potrzeby firmy stworzyliśmy specjalny układ bram i doków, dzięki czemu udało nam się zmaksymalizować ich liczbę. To z kolei pozwoli jeszcze lepiej i bardziej efektywnie wykorzystać przestrzeń magazynową – z korzyścią dla biznesu i środowiska - mówi Paulina Kozłowska, Leasing Manager w 7R.

Wszystkie obiekty wchodzące w skład 7R Park Łódź East I spełniają normy budynków klasy A i dzięki zastosowanym w nich rozwiązaniom, wpływającym m.in. na wzrost efektywności energetycznej inwestycji, objęte są certyfikacją BREEAM.

Cały kompleks 7R Park Łódź East I to nowoczesny park magazynowy, złożony z trzech obiektów o łącznej powierzchni ok. 100 tys. mkw., położony we wschodniej części miasta, a także w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Brzeziny.

- Łódź pozostaje jedną z naszych strategicznych lokalizacji i wiążemy z tym regionem duże nadzieje na przyszłość. Najemcy doceniają strategiczne położenie, które w połączeniu z wysoką jakością przestrzeni magazynowej pozwala im w bezpieczny i efektywny sposób rozwijać biznes - mówi Aleksander Kuźniewski, Business Development Manager w 7R