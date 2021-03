Magazyn GLP w Gliwicach się sprawdził. Najemca zostaje na dłużej

Sistema Poland jest największym w Polsce dostawcą kompleksowych usług logistycznych dla branży motoryzacyjnej. Firma działa na polskim rynku od 1994 roku i obecnie zatrudnia około 1500 osób w 11 lokalizacjach w całej Polsce.

GLP Gliwice Logistics Centre to nowoczesny park magazynowy zlokalizowany w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie kompleks oferuje ok. 51 000 mkw. powierzchni o wysokim standardzie, z czego Sistema Poland zajmuje 13 115 mkw. Łącznie we wszystkich swoich obiektach firma dysponuje 220 000 mkw. powierzchni magazynowej i 260 000 przemysłowej.

W transakcji firmę Sistema Poland wspierała firma Optimum Area.

- Zdecydowaliśmy się na przedłużenie wynajmu powierzchni magazynowej w Gliwicach, w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów. Rozwijamy dynamicznie nasze usługi w tym regionie Polski i obecność naszego Centrum Logistycznego w Parku GLP Gliwice, ma dla nas znaczenie strategiczne. Tym samym dziękujemy za profesjonalne wsparcie w negocjacjach firmie Optimum Area – mówi Arkadiusz Rudowicz, Dyrektor Handlowy SPM Poland Sistema Group.

- Dobra współpraca z właścicielem obiektu, firmą GLP oraz strategiczne położenie w samym centrum Podstrefy Gliwickiej – Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, sprawił, że najemca zdecydował się przedłużyć dotychczasową umowę i pozostać w obiekcie na kolejne lata - powiedział Wojciech Zoń, właściciel i założyciel firmy Optimum Area.

- Sistema Group jest dla nas bardzo ważnym klientem i cieszę się, że przez kolejne lata będziemy mogli wspiarać rozwój ich działalności w rejonie Gliwic. Przedłużenie tej współpracy jest też dla nas potwierdzeniem, że nasi obecni najemcy cenią sobie współpracę z GLP, nasze partnerskie podejście do klienta oraz fakt, że jako GLP jesteśmy długoterminowym właścicielem naszych obiektów - komentuje Marcin Żuchniewicz, Business Development Manager odpowiedzialny za region Górnego Śląska w GLP Poland.