Magazyn MLP w Pruszkowie z nowym najemcą. Wadim Plast zajmie ponad 3,2 tys. mkw.

Wadim Plast dołączy do grona najemców parku logistycznego MLP Pruszków II.

Przekazanie obiektu planowane jest pod koniec br.

W zawartej transakcji najemcę wspierała agencja MAXON Nieruchomości.

Obiekt zostanie dostosowany do montażu suwnic o nośności 2x40 ton. Najemca będzie również miał do dyspozycji powierzchnię biurową. Planowane przekazanie obiektu ma nastąpić w grudniu br. W zawarciu transakcji najemcę wspierała agencja MAXON Nieruchomości.

Wadim Plast od 1981 roku działa w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Oferuje kompletne wyposażenie linii produkcyjnych (wtryskarki, peryferia, roboty, regulatory temperatury, mieszadła statyczne), wyposażenie narzędziowni (drukarki 3D, systemy gorącokanałowe, normalia) oraz urządzenia chłodnicze. Projektuje i wdraża systemy chłodzenia. Z oferowanych rozwiązań korzystają firmy z branży medycznej, opakowaniowej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy samochodowej.

- Klient oczekiwał niestandardowych rozwiązań dostosowanych do specyfiki jego działalności. Dzięki elastycznemu podejściu dewelopera, udało nam się znaleźć powierzchnię magazynową spełniającą w pełni oczekiwania najemcy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z finalizacji transakcji, szczególnie biorąc pod uwagę stopień skomplikowania projektu. Wierzymy, że decyzja o wynajęciu powierzchni logistycznej w MLP Pruszków II przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju firmy Wadim Plast. - komentuje Paweł Rąbkowski, Dyrektor w Dziale Industrial, MAXON Nieruchomości.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych

MLP Pruszków II znajdujący się w pobliżu aglomeracji warszawskiej jest jednym z najbardziej popularnych projektów w naszym portfolio. Bardzo dobra lokalizacja w połączeniu z rozbudowaną infrastrukturą, obejmującąm.in. montaż instalacji fotowoltaicznych, zachęca najemców do przenoszeniu tu prowadzonej działalności. Inwestycja utrzymuje jednocześnie cały czas bardzo duży potencjał do dalszej rozbudowy – powiedział Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group S.A.

Zgodnie ze strategią dewelopera w zakresie ESG w parkach logistycznych systematycznie powstają instalacje fotowoltaiczne, dzięki którym najemcy mogą korzystać z zielonej energii. Montowane są m.in. w MLP Pruszków II i MLP Wrocław. W obecnej chwili w każdym z tych z parków zbudowana została infrastruktura o mocy 50 kWp. Instalacje mikro są tylko pierwszym etapem dużego projektu PV wdrażanego przez MLP Group. Następnym krokiem będzie ich rozbudowa do dużo większych mocy. Docelowo moc instalacji w MLP Pruszków II wyniesie 1MW, a w MLP Wrocław 0,55 MW. Łącznie wyprodukują one 1271 MWh/rok co pozwoli zredukować emisję CO2 o ok. 887 ton/rok.

Największy kompleks w regionie

Projekt MLP Pruszków II to nowoczesne centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 393 tys. mkw.

Dzięki elastycznemu podejściu do indywidualnych potrzeb najemców, centrum jest w stanie sprostać wymaganiom klientów z różnych branż. MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, które umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej.